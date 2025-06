Álex Vázquez llega al Racing de Ferrol para «construir y despegar»

El nuevo director de fútbol del club llega acompañado por el naronés Diego Rivas y por Marcos Fontenla.

Un nuevo Racing «alegre, ganador y que despierte el sentimiento ferrolano» así definió el presidente, Manuel Ansede, el proyecto que Álex Vázquez liderará durante las dos próximas campañas desde la dirección de fútbol del Racing Club Ferrol. Un paraguas estructural amplio que engloba una metodología y filosofía de trabajo bajo el que se encontrará todo el club.

El orensano estuvo acompañado en su presentación por Diego Rivas, naronés y canterano del Racing, un «hombre de la casa» que, además de ayudarlo a empaparse de la idiosincrasia del club, será su mano derecha en cuestiones deportivas. Junto con ellos, trabajará estrechamente Marcos Fontenla, analista de datos y gran conocedor de los mercados internacionales.

«Ambición» e «ilusión» marcan la llegada de Álex Vázquez al Racing, pero también la prudencia de ser conscientes de que «nos toca competir en la Primera Federación y tenemos que tener muy claro que hoy somos un equipo de Primera Federación y, a partir de ahí, a construir y a despegar».

«Fue muy fácil tomar la decisión de venir al Racing. Confío mucho en la ambición y la ilusión del proyecto».

«Pablo López es el mejor entrenador que puede tener el Racing. Los motivos y su trayectoria están ahí, y lo que es medible no es opinable. Conoce la casa y siente esto. Vamos a hacer un gran equipo. Ya empezamos a poner ideas en común, se percibe una sintonía y estamos bastante alineados».

«Si no conseguimos el objetivo el primer año, por lo menos que quede un trabajo que permita darle continuidad al proyecto y que estemos más cerca. Los que más presión nos metemos vamos a ser nosotros y estamos preparados para todos los escenarios».

«Construir de cero es difícil, pero también es cierto que tiene cosas muy positivas. No me asusta, porque vengo de un club en el que todos los años me tocaba ese mismo contexto».

Presentación oficial de Álex Vázquez como nuevo Director de Fútbol del Racing Club Ferrol-Video RCF: