A Deputación acolle a presentación do Congreso “1985-2025: 40 anos de bases de réxime local e do control externo local en Galicia”

A Deputación da Coruña acolleu o acto de presentación do Congreso “1985-2025: 40 anos de bases de réxime local e do control externo local en Galicia”, que se celebra os días 15 e 16 de setembro no Palexco da cidade da Coruña.

O presidente da Deputación, Valentín González Formoso, o conselleiro maior do Consello de Contas de Galicia, Juan Carlos Aladro Fernández, e o conselleiro de Corporacións Locais do mesmo órgano, Simón Rego Vilar, foron os encargados de presentar este encontro que se configura como un foro de diálogo e análise sobre a evolución da administración local galega nas últimas catro décadas.

Durante a súa intervención, González Formoso destacou o papel decisivo que xoga a arquitectura municipal na vida da cidadanía e apostou por unha redefinición do actual modelo competencial e de financiamento das entidades locais, que permita adaptalo á realidade social e institucional do século XXI. “Os concellos son a primeira liña de contacto coa veciñanza e precisan dun reforzo consensuado e dunha reflexión xurídica máis axustada aos tempos actuais”, sinalou, agradecendo ao Consello de Contas a oportunidade de colaborar na organización dun congreso “moi necesario e útil para o futuro do municipalismo”.

Pola súa parte, Juan Carlos Aladro subliñou que o Congreso permitirá afondar nos principais desafíos que afronta a administración local, como a excesiva carga competencial dos concellos, o financiamento insuficiente, o papel dos gobernos intermedios ou os novos retos en materia de control e rendición de contas. Tamén incidiu na oportunidade que representan ferramentas emerxentes como a intelixencia artificial na mellora da xestión e da transparencia públicas.

Simón Rego destacou a importancia de conmemorar os 40 anos da Lei de bases do réxime local e da creación do control externo en Galicia. Sinalou que o Congreso será tamén a ocasión para presentar o proxecto “Concello 314”, un portal de datos que recollerá información clave dos 313 concellos galegos, tanto dende o punto de vista da saúde económica como da eficacia na prestación dos servizos públicos, dando a coñecer todas as funcións que cumpre este organismo. Tamén fixo fincapé Rego “no compoñente de futuro que ten este congreso, pois non só se busca analizar a situación actual e a evolución da Lei, senón que se propoñen escenarios futuros e solucións ás necesidades actuais”.

O Congreso, organizado polo Consello de Contas de Galicia coa colaboración da Deputación da Coruña, reunirá na cidade herculina a voces destacadas da academia, da xestión pública profesional e das institucións locais, tanto galegas como doutras partes do Estado.

Entre os relatores e relatoras confirmados destacan Carles Ramió (catedrático da Universitat Pompeu Fabra), Mónica García Saénz, directora general de Estabilidad Presupuestaria do Ministerio de Hacienda, Santiago Lago-Peñas (catedrático de Economía Aplicada da Universidade de Vigo), Francisco Velasco Caballero (Catedrático de Dereito Administrativo da UAM) Ismael Peña-López (investigador e exdirector da Escola de Administración Pública de Cataluña), Alfredo Galán (director da Fundación Democracia y Gobierno Local), ou José Manuel Pardellas Rivera, (interventor xeral da Deputación da Coruña).

Participarán tamén representantes institucionais e profesionais da xestión pública local, como a presidenta do Consello Xeral de Secretarios, Interventores e Tesoureiros da Administración Local, o director da Oficina Nacional de Auditoría da IGAE, a interventora xeral da Deputación de Girona ou a secretaria xeral da Deputación de Barcelona.

A conferencia inaugural estará a cargo de Carles Ramió, mentres que a clausura correrá a cargo de Manuel Villoria Mendieta, recentemente nomeado presidente da Autoridade de Protección ao Informante.

O programa inclúe oito mesas de debate nas que se abordarán cuestións clave como a profesionalización do persoal técnico, os mecanismos de control interno e externo, o financiamento local, os novos desafíos da dixitalización, a transparencia e a participación cidadá, así como o papel das institucións locais na construción democrática das últimas décadas.

Mesas de debate:

Mesa 1: A financiación dunha nova administración local

Mesa 2: Transformación da xestión pública local: Novas ferramentas e capital humano

Mesa 3: O papel dos gobernos intermedios na garantía dos servizos municipais: ¿mito ou realidade?

Mesa 4: Integridade pública local como proxecto compartido de mellora integral da calidade institucional

Mesa 5: Os retos do control interno local: A auditoría pública no horizonte

Mesa 6: O control externo local e o papel de colaboración

Mesa 7: O reto do marco competencial da administración local: As costuras do traxe de 1985

Mesa 8: Mesa de representantes institucionais sobre o futuro da Administración Local: Un novo marco para unha nova realidade