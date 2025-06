As alcaldesas de Narón e Tomiño acordan coa Fegamp solicitar unha reunión coa Consellería de Medio Rural para abordar o problema das moscas

A alcaldesa da cidade de Narón, Marián Ferreiro, desprazouse a Santiago de Compostela para reunirse con Alberto Varela, presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e coa alcaldesa de Tomiño, Sandra González, con motivo da problemática da proliferación de moscas que afecta aos respectivos concellos.

Na convocatoria a rexedora local estivo acompañada por persoal técnico municipal e a primeira edil de Tomiño pola concelleira de Medio Ambiente da localidade, Ana Belén Casaleiro. O presidente da Fegamp acordou coas alcaldesas no transcurso da xuntanza solicitar unha reunión á Consellería de Medio Rural “para tratar de buscar unha solución ao problema dende a colaboración de todas as administracións porque esta situación se está prolongando no tempo e non se lle está dando ningunha solución”.

Pola súa banda, dende ambas administracións locais incidiron na importancia de que se diriman as competencias na área afectada e amosaron a disposición de ambos concellos a colaborar coa administración autonómica para buscar canto antes unha solución. “Carecemos dos medios de control necesarios para saber se os focos saen de onde din os estudos universitarios realizados, como é o caso dos abonos, e como aí as competencias son de Medio Rural o ideal é apostar por un traballo entre administracións ao que nós estamos dispostos a participar para que non nos abandonen ante esta praga”, apuntou a alcaldesa de Tomiño.

A alcaldesa de Narón incidiu en que “é fundamental que todas as administracións implicadas traballemos nunha misma liña e poñamos a disposición dos veciños afectados os máximos recursos para acabar cunha situación que se prolonga no tempo e que no caso de Narón se repite estacionalmente cada ano, dende hai xa seis”.