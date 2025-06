Equiocio Ferrol programa unha recollida de residuos no último tramo do río Xunto, en Esmelle

A acción levarase a cabo este venres ás 11:00 horas, aberta á cidadanía e con participación de entidades do ámbito sociosanitario de Ferrolterra.

Equiocio Ferrol convida á cidadanía a sumarse este venres 6 de xuño á acción medio ambiental coa que oficialmente inaugurará o calendario de actividades previo ao certame. Será coa limpeza da contorna do río Xunto, no tramo máis próximo á súa desembocadura na praia de Esmelle.

Deste xeito, e na súa aposta pola sostibilidade, Equiocio Ferrol volve sumarse á iniciativa “1m2 contra la basuraleza”, do proxecto Libera, que impulsan en toda España Ecoembes e SEO Birdlife.

As persoas interesadas en tomar parte, deben presentarse ás 11:00 horas no estacionamento situado fronte ao cámping das Cabazas, nas inmediacións do espazo natural que cada ano serve a Equiocio Ferrol de escenario. Alí, a organización proporcionaralles os medios -luvas e bolsas- e as indicacións precisas para levar a cabo a limpeza. Na acción tamén participarán diferentes asociacións e entidades integradas en Equiocio Ferrol Social como Aspanaes, Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra, Abeconsa Basketmi, Patronato Concepción Arenal e Návitas.

Con esta iniciativa colaborativa, destinada a recoller residuos abandoados en espazos naturais, Equiocio Ferrol quere concienciar sobre a problemática existente cos refugallos, poñendo o seu gran de area para reverter a situación, e favorecer a adopción de prácticas máis sostibles e respectuosas coa contorna. Trala recollida, os residuos retirados clasificaranse e, coa colaboración do Concello de Ferrol, entregaranse a xestores autorizados para o seu axeitado tratamento.

Equiocio Ferrol volverá contar neste 2025 co apoio do Concello de Ferrol, a Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e de grandes firmas galegas como Gadis e Estrella Galicia.