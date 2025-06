Carlos Mouriz cesa como Director General y Deportivo del Racing de Ferrol

Para las doce de la mañana de este lunes estaban convocados los medios de prensa mediante una nota en la que se indicaba que Carlos Mouriz, Director General y Deportivo del Racing Club Ferrol, comparecería ante los medios de comunicación. Sin más, aunque muchos presumían lo que iba a ocurrir y lo que se iba a decir, claro que en ese decir solamente se incluirían las palabras del dirigente racinguista, porque no se permitieron preguntas. Ni más ni menos que en un encuentro en el que Carlos Mouriz , acompañado por algunos “altos cargos” informó que había cesado a petición propia, ya firmó su finiquito el día 31 de mayo, y salía por la puerta pequeña, como salió Cristóbal Parralo, el 20 de enero, aunque este último fue liquidado (“se ha tomado la decisión de prescindir de los servicios del técnico Cristóbal Parralo», decía la directiva) después de la goleada, seis a cero, que le metió el Racing de Santander.

Fue una rueda de prensa atípica, un “queda bien” en la que mientras por un lado el señor Mouriz se echaba la culpa de lo sucedido esta temporada, que llevó al Racing al descenso de categoría, por otro alegó que “se que no soy el único culpable”

Sus primeras palabras fueron demoledoras “la frase que mejor resume lo acontecido es: ¡Gracias a Dios que se terminó!. Todo lo que podía salir mal, salió mal”.

“La imagen que hemos dado no la merecía el racinguismo y esto a mí me ha causado un dolor importante durante toda la temporada, porque no descendimos la última o penúltima jornada, sino que tristemente hace mucho tiempo estábamos descendidos y no se pudo cambiar”. La pregunta que no se logró hacer es, ¿no se pudo? porque parece que en el grupo Élite nunca se pusieron trabas en lo económico.

Curioso, dijo “Asumo en su totalidad la responsabilidad de lo que ha sucedido. Yo soy el que firmó, el que negoció, el que trajo a la gente e hizo esta plantilla y las demás. Sé perfectamente que no soy el único culpable.” Y pregunta sin respuesta..¿quienes son esos otros culpables?, ¿Por qué no quiso hablar claro?.

“Aún no contamos con los mimbres necesarios para estar con la solvencia que requiere una competición como la del fútbol profesional, que hace imprescindible contar con unas infraestructuras y recursos adecuados para la plantilla profesional y el desarrollo del talento de nuestros jóvenes. Se ha dado el primer paso, adquiriendo los terrenos nuestra ciudad deportiva e iniciando ya su construcción” a lo que habría que preguntarle si esos mimbres no los ha tenido desde que tomó posesión del cargo en diciembre de 2017. o como hacen otros clubs de segunda.

Quiso quedar bien con la afición, “la piedra angular y parte importante de nuestro proyecto». «Siempre me hicisteis sentir vuestro apoyo incondicional en los buenos momentos y también en los más difíciles. Hemos pasado en estos años de 2.000 abonados a 9.000. Nos habéis acompañado convirtiendo los días de partido en una celebración colectiva«. Nueva pregunta…claro que los aficionados sufrieron lo suyo, y la desgana de esos 9.000 socios quedó demostrada desde el cese de Parralo el contar con un nuevo entrenador con fama de perdedor, y el pasar en algunos partidos a una asistencia de unos tres mil aficionados y de celebración colectiva…casi siempre de funeral.

Al final quiso quedar bien, lógico, con todos. Con el grupo Élite, con el equipo humano del club, las peñas, los medios de comunicación, los jugadores y entrenadores con los que coincidió, recordando especialmente a Joselu, “clave en el ascenso”.

Y..poco más, claro que últimamente los periodistas están acostumbrados a presencia, discurso, y un adiós sin preguntas.

COMUNICADO DEL RACING DE FERROL

A partir de las tres de la tarde el Racing ha emitido el siguiente comunicado

«El Racing Club Ferrol y Carlos Mouriz han llegado a un acuerdo para finalizar la relación profesional que han mantenido desde 2017.

Nuestro club quiere expresar su agradecimiento y su cariño a Carlos por su implicación, compromiso y profesionalidad en el desempeño de sus funciones como Director General y Deportivo de la entidad.

Asimismo, deseamos destacar su papel en los éxitos deportivos que nos han permitido competir en el fútbol profesional durante las dos últimas campañas.

El Racing Club Ferrol le desea mucha suerte en esta nueva etapa de su vida.»

VIDEO DE LA RUEDA DE PRENSA DE CARLOS MOURIZ