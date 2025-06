El modelo de la Fragata «Cristóbal Colón» (F-105) se expondrá en el Museo Naval de Ferrol

El Museo Naval de Ferrol expondrá a partir del día 3 el modelo de la Fragata “Cristóbal Colón” (F-105) obra del maquetista albaceteño José Romero de Ávila, que ha empleado más de siete años en su construcción en un acto que tendrá lugar a las 12.00 horas, en la sala de usos múltiples y que será presidido por el Almirante Jefe del Arsenal Gonzalo Villar Rodríguez, al que acompañarán el autor de la maqueta y el director del museo naval de Ferrol Cf (r) Juan Gómez Corbalán.

Se trata de un modelo funcional navegable que cuenta con movimiento de radares, con iluminación (de puerto, de navegación, de puente, de cubierta de vuelo y senda de planeo) y con capacidad para lanzar bengalas simulando el lanzamiento de misiles.

«La fragata Cristóbal Colón es hoy por hoy la punta de lanza de la Armada Española, su más moderna y completa joya de la corona, último buque de la clase ‘Álvaro de Bazán’. Su tamaño real es de 140 metros de eslora, y yo lo he reproducido a escala 1/72, con una medida de 2,03 metros de eslora y 28 cm. de manga. Lo que hace especial a este modelo es la réplica exacta del hangar, de las salas de torpedos y del puente, hasta se aprecian los manómetros de las tuberías de tomas de combustible y los efectos de desgastes y oxidaciones que se producen por el transcurso de los meses en la mar. Cuenta con un nivel de detalle que asombra a quien lo ve. Es sin duda una de las más ambiciosas naves que he construido hasta ahora» señaló el modelista a Galicia Ártabra.

Han sido siete años de trabajo para hacer realidad este proyecto y justamente los cumplí el día de la Virgen del Carmen, una fecha muy marinera y culminé el trabajo poniendo, como en todos los barcos de la Armada, la imagen de la Patrona de la Armada, fue un momento muy emotivo y entrañable».

«He tenido la suerte de poder visitar, personalmente, el buque en cinco ocasiones, tanto en la base de Ferrol, como en Rota. También he tenido la suerte de poder contar con el asesoramiento de los comandantes que ha habido durante este periodo, de los miembros de la dotación, así como de documentación real, planos, imágenes, e historiales, y he podido hacer cerca de 800 fotografías de todas las partes del buque. Tener toda esta información ha sido vital para lograr realizar la maqueta a una escala que, sin lugar a dudas, es muy agradecida, y en la cual he podido detallar al máximo».

La fragata, reproducida fielmente a la F-105 «particularmente el casco es muy especial, porque está construido como las tablas de windsurf, en madera, reforzada y con doble casco, por lo que es resistente y ligero», comentó José Romero de Ávila.

El barco incorpora muchas innovaciones en cuanto a las técnicas de modelado «estoy muy agradecido por poder exponer la maqueta en el Museo Naval de Ferrol después de haberlo hecho en el de Madrid del 23 de septiembre del 2024 al 26 de mayo de este 2025 y que pueda verla todo el mundo es, de verdad, un honor. El almirante del Arsenal de Ferrol, hoy AJAL, me invitó también y aquí está , por supuesto, que es donde tienen la base las fragatas F-100, posteriormente la expondremos en Cádiz y Cartagena».

La maqueta estará, en el Museo Naval de Ferrol, hasta finales de octubre. También son fechas bastante importantes, ya que el día 7 de julio, se recibirá al Juan Sebastián de Elcano y durante los días posteriores a su llegada habrá varios eventos, entre ellos la visita al Museo Naval y los actos propios en honor a la Virgen del Carmen.

LA FRAGATA «CRISTÓBAL COLÓN«

La «Cristóbal Colón» es la fragata más moderna de la Armada español y además es la que cuenta con un mayor porcentaje de participación de la industria nacional en su diseño y construcción. Un ejemplo es el sistema de combate Aegis desarrollado por la estadounidense Lochkeed Martin e incorporado a las fragatas españolas a través de un acuerdo con Navantia, unido al radar multifunción SPY-1D, le proporcionan una gran capacidad de guerra antiaérea En el caso de la F­105 en el proceso de integración y diseño ha contado con la participación de empresas españolas como Indra, Tecnobit o Navantia Sistemas.

La fragata «Cristóbal Colón», con numeral de costado F-105, es el quinto y último buque de la clase F­100 «Álvaro de Bazán». Construida en los astilleros de Navantia, en Ferrol fue entregada oficialmente a la Armada el 23 de octubre de 2012 y, en este tiempo, la fragata ha desempeñado operaciones de vigilancia y seguridad marítima integrada en misiones de la OTAN. Está integrada en la 31 escuadrilla de superficie con base en el Arsenal de Ferrol.