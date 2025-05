¡Los ferrolanos no saben defender lo propio!-( Enrique Barrera Beitia )

El título del artículo es una premisa defendida por Bieito Rubido en una reciente entrevista concedida a un medio local; otra es que a Ferrol le ha faltado un Paco Vázquez. Le concedo lo segundo, pero no lo primero. El entrevistado es un destacado periodista, y aporta ideas interesantes sobre este sujeto histórico tan particular como es Ferrol, que al nacer como el necesario añadido urbano a una base naval, no puede tener las mismas pautas de comportamiento que una “ciudad normal”.

En este artículo defiendo que Ferrol no ha tenido malos políticos ni malos alcaldes, que la inestabilidad política ha sido reflejo de nuestro rechazo a las políticas nacionales y no municipales, y que la decadencia de Ferrol era inevitable al ingresar en lo que ahora es la Unión Europea.

Nada que ver con Narón ni con A Coruña

La continuidad política es una virtud ausente en nuestra Plaza de Armas, porque sólo el primer alcalde de la restauración democrática (Xaime Quintanilla Ulla) logró encadenar dos mandatos seguidos entre 1979 y 1987. También hubo cierta continuidad con Manuel Couce Pereiro (PSOE) que fue alcalde entre 1989 y 1995 gracias a dos mociones de censura contra Alfonso Couce Doce y Mario Villamil Pérez. Después, las campañas electorales han sido dominadas por claves nacionales ajenas a la actividad municipal, y esta es la razón de que se hayan alternado ocho alcaldes de todo el espectro político, lo que nada tiene que ver con nuestro vecino concello de Narón, siempre gobernado por el mismo partido (aunque haya cambiado tres veces de nombre), o A Coruña, donde Paco Vázquez fue alcalde durante seis mandatos consecutivos.

Lo que es bueno para España es malo para Ferrol

Los problemas de nuestra ciudad nacen por la sencilla razón de que, al ingresar en lo que ahora es la Unión Europea, lo que era bueno para España dejó de serlo para Ferrol. Nuestra ciudad vivía gracias a unos astilleros con plantillas infladas, que acumulaban pérdidas millonarias y que tenían que recibir inyecciones financieras cada año para no cerrar. Ingresar en Europa fue bueno para los españoles, porque nos modernizó y reactivó nuestra economía, pero para los ferrolanos fue malo porque quedaron prohibidas las ayudas estatales a empresas deficitarias, y hubo que reducir la plantilla de nuestros astilleros.

¿Fracasó la reconversión industrial en Ferrolterra por culpa de nuestros políticos y por la inquina del gobierno central?

Las exitosas reconversiones en Sagunto y en la margen izquierda de la ría de Nervión deben mucho a estar muy próximas a ciudades tan importantes como Valencia y Bilbao, y a tener muy buenas comunicaciones, pero en nuestro caso las comunicaciones eran pésimas, y estábamos lejos de los grandes mercados nacionales de consumo.

¿Era bueno o malo para España tener un ejército profesional? En mi opinión fue un cambio muy positivo respecto al servicio militar obligatorio, pero fue malo para Ferrol porque dejaron de venir cada año miles de reclutas que aportaban mucho dinero a la economía local, aunque no tanto como el que dejaban de aportar a la economía española si estuvieran en el mercado laboral.

En resumen, ni ha habido conspiración contra Ferrol, ni nuestros políticos son peores gestores por el simple hecho de no encadenar mandatos. Los votantes ferrolanos somos peores de contentar porque creemos que siendo una obligación hacer las cosas bien, no hay razón para premiar que no se hagan mal.

Y la idea de que la reducción de la plantilla de Bazán y el vaciado de nuestros cuarteles se debe a que no tuvimos un Paco Vázquez que fuera a Madrid y pusiera firme al gobierno, es tan cierta como que la Tierra es plana. Así de sencillo.