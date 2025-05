Finalizó la amargura del Racing en Segunda, ahora a Primera Federación, y con derrota ante el Sporting (0-2)

(Amboage)-Al fin se acabó el martirio, tanto para los aficionados racinguistas como para jugadores y «demás». Un Racing de Ferrol ya descendido desde hace tiempo y el Real Sporting de Gijón se han enfrentado en la tarde de este sábado, en A Malata, en un encuentro en el que no se jugaba nada. Los asturianos en quedar en un puesto que les asegura la permanencia, los ferrolanos cuesta abajo y de los que se esperaba que por lo menos pudieran dar una «pequeña alegría» a sus seguidores aun sabiendo que ya están en la Primera Federación.

Un partido del que no se esperaba el resultado final , 0-2, en el que el Racing hizo lo que pudo, incluso dominando en la segunda parte del encuentro, pero los goles son los goles.

El número de tarjetas amarillas presentadas por el árbitro, Sánchez Villalobos, a los jugadores de Sporting hacen ver que la dureza en las entradas fuer importante. Ellos querían demostrar que «son equipo» a los muchos aficionados que se trasladaron desde tierras asturianas a la ciudad departamental para asistir al partido.

Ahora solo toca esperar, ver que decisiones toman en primer lugar los miembros del grupo Élite, seguidamente si se confirma a Carlos Mouriz como Director Deportivo, vendrá la elección de un nuevo entrenador, después los contactos con jugadores con contrato en vigencia, los que se van, y los que podrían quedarse si se les ofrece continuidad, y ya por último y con la idea de nuevo equipo los posibles fichajes.

En todas las actuaciones siempre hay blancos y negros, el yin y el yang….aciertos y desaciertos..y en el Racing los hubo. Si la gestión de fichajes fue positiva o errónea, si el cese del entrenador se hizo con cierto retraso o sería preferible, a pesar de la goleada, darle una nueva oportunidad después del éxito en la temporada anterior y de la plantilla con la que contaba..en fin…lo dicho, ahora solo toca esperar.

Un encuentro de despedida

Poco que decir de los primeros cuarenta y cinco minutos ampliados en tres más. Intentos por ambas partes en la búsqueda de gol hasta que en el minuto 43 el Sporting logra «un gol de chamba» de Nico Serrano ante una salida en falso de Emilio Bernad por descontrol de la defensa, gol confirmado por el VAR. Por cierto que a Bernad, que hizo muy buenas paradas durante el encuentro, se le dio el caramelo de jugar defendiendo la portería en un único partido, el de este sábado, de toda la temporada.

En el minuto 47 los aficionados se frotaban las manos, ¡gol de Álvaro Giménez! que de inmediato fue anulado por el árbitro, por fuera de juego.

Y así finalizó la primera parte.

Otro gol del Sporting y otro anulado al Racing

Podía ser que por lo menos se alcanzase el empate por parte del Racing, hubo claro dominio de los ferrolanos, pero siempre el balón salía por fuera de la portería contraria.

En el minuto 54 Alejandro Menéndez decide hacer cambios. Se retira Álvaro Sanz y entra en el terreno de juego Chiki.

Y llegó el minuto 60, golazo de Josep Señé pero tras la revisión del VAR el árbitro lo anula ante una mano anterior de Álvaro Giménez. Protesta de Señé al árbitro y éste le muestra tarjeta amarilla.

En el minuto 63 cambios en Racing Ferrol, entran al campo Naim García y Aitor Gelardo sustituyendo a Héber Pena y Josep Señé.

Y de nuevo el entrenador racinguista efectúa cambios, en el minuto 77 entran al campo Eneko Jauregi e Emanuel Insúa sustituyendo a Josué Dorrio y Brais Martínez.

Los disparos a puerta del Sporting son continuos por parte de los racinguistas pero no logran convertirse en goles.

Y de nuevo jarro de agua fría ya prácticamente en el final del partido, justo en el minuto 90 César Gelabert tras una escapada en un contraataque remata con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo, mientras E. Bernad a pesar de salir al encuentro no logra detener la acción de César, y el balón entra libre en la portería ferrolana, era el 0-2.

Tras cuatro minutos de tiempo añadido, finaliza el encuentro, al que asistieron 3.773 aficionados, de ellos unos 400 seguidores del Sporting.

Ficha técnica

Racing de Ferrol: Emilio Bernad; Nacho, Rober Correa, Naldo, Brais Martínez (Emanuel Insúa en el 76); Álvaro Sanz (Chiki en el 54), Josep Señé (Aitor Gelardo en el 62), Fran Manzanara, Josué Dorrio (Eneko Jauregi en el 76); Heber Pena (Naim en el 62) y Álvaro Giménez.

Sporting de Gijón: Christian Joel; Rosas, Maras, Diego Sánchez, Pablo García (Cote en el 76); Nacho Martín, Dotor (Curbelo en el 80); Nico Serrano (Campos en el 67), Gelabert, Queipo (Oyón en el 80); Juan Otero (Campuzano en el 67).

Goles: 0-1, m.43: Nico Serrano. 0-2, m.89: Gelabert.

Árbitro: José Antonio Sánchez Villalobos (Andalucía). Mostró tarjeta amarilla por el Racing de Ferrol a Josep Señé y Chiki, y por el Sporting de Gijón a Pablo García, Nico Serrano, Nacho Martín y Campuzano.

Incidencias: partido disputado en A Malata ante 3.773 espectadores.

DECLARACIONES DEL ENTRENADOR DEL SPORTING

Asier Garitano, entrenador del Sporting de Gijón, ensalzó el papel de su equipo tras vencer en el estadio de A Malata (0-2) al Racing de Ferrol en el último encuentro del curso.

.«El objetivo era primero mantener la categoría y lo conseguimos. Luego era sumar el máximo de puntos posible en partidos que no son fáciles, pero el equipo le ha dado importancia a los encuentros, ha sido reconocible y ha tenido la mentalidad que debemos tener en un club como el Sporting. También nos han ido cosas de cara hoy, ellos han tenido posibilidades del empate y al final nos hemos ido con 0-2».

«Sí había cosas en juego. Somos el Sporting y había 400 o 500 personas aquí en Ferrol. No vi la jugada del gol anulado al Racing. Creí que darían el gol porque tardaron en revisarlo, luego me dijeron que era por la posibilidad de una mano, pero no vi la jugada. Esas cosas hoy nos han ido a favor, era el 1-1. Luego también tuvimos opciones, pero no hacíamos el 0-2 y ahí Jauregi tuvo un mano a mano para empatar, pero Joel hizo una gran parada y un gran partido. Luego llegó el 0-2. Es fútbol y eso pasa. Al Racing le ocurrió lo de todo el año cuando las cosas van mal. Ahora toca borrón y cuenta nueva»

