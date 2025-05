O campo de Tiro con Arco de Río do Pozo, Narón, estrearase cun cto autonómico

As novas instalacións municipais de Tiro con Arco, no polígono de Río do Pozo, Narón, estrearanse esta fin de semana, o sábado e o domingo, coa celebración do Campionato Xunta de Galicia de Tiro con arco aire libre e a cuarta fase da Liga galega aire libre. Así o anunciaron o concelleiro de Deportes, Ibán Santalla, e a presidenta do Club Arco Narón, Magdalena Abella, confirmando a asistencia de 203 participantes, pertencentes a 29 clubs galegos.

O sábado día 31 ás 9:00 horas terá lugar a recepción dos arqueiros e a entrega de dorsais, para iniciar a competición ás 10:00 horas, con dúas series de clasificación (seis tandas de seis frechas cun tempo máximo de tres minutos). Pola tarde ás 15:00 horas retomaranse as tandas de adestramento e ás 15:30 horas iniciaranse as eliminatorias, para rematar a competición ás 19:00 horas. O domingo a competición volverá ás 10:00 horas e tamén ata as 19:00 horas, cun descanso ao mediodía para xantar. Os homes e mulleres que participarán neste campionato farano en diferentes disciplinas: arco tradicional, long bow, arco desnudo.. nas categorías dende prebenxamín ata veterán.

A presidenta do Club Arco Narón asegurou que “estamos moi agradecidos ao Concello polas novas instalacións” e destacou a acollida a nivel de participación, que tivo o campionato que se celebrará a vindeira semana. A maiores, o concelleiro de Deportes felicitou ao club polo traballo que realiza na cidade dende hai moitos anos, cunha ampla traxectoria no ámbito deportivo, e destacou tamén a importancia de celebrar na cidade este tipo de competicións, ás que anima a acudir á cidadanía para animar aos participantes, casi unha vintena do club local.