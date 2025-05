El ‘Rasca Millonario’ de la ONCE deja en Ferrol un premio de 50.000 euros, vendido en el Mercado de A Magdalena

El ‘Rasca Millonario‘ de la ONCE ha dejado en Ferrol un premio de 50.000 euros, vendido este miércoles, día 28, por Laura Mª Rico Pantín en el Mercado de A Magdalena.

De ello ha informado la ONCE en un comunicado, en el que explica que el ‘Rasca Millonario’ es el juego en el que por 5 euros se puede llegar a ganar hasta 500.000 euros.

Laura, de 48 años,residente en Caranza, no tiene puesto fijo en el mercado de A Magdalena, es «vendedora ambulante» y señalaba a Galicia Ártabra que «estaba mas que contenta» porque lleva dos años vendiendo cupones y rascas de la ONCE a compradores y vendedores del mercado y es el primer «premio gordo que despacha». Desconoce a quien le ha tocado, supone a un hombre, porque el que lo compró no lo rascó al momento sino que se lo llevó, y el ganador de los 50.000 euros ya entregó el «rasca» en una entidad bancaria , según la han informado.