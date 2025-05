Fene participa na Primavera no Camiño Inglés

O Concello de Fene participa un ano máis na feira turística Primavera no Camiño Inglés, unha iniciativa impulsada pola Asociación de Concellos do Camiño Inglés coa finalidade de promover o patrimonio, a cultura e a oferta turística dos concellos polos que discorre esta histórica ruta xacobea. A cita celebrarase o sábado 31 de maio no Parque da Rúa, en Miño, con programación ininterrompida de 10:00 a 20:00 horas.

No seu espazo propio, o Concello de Fene centrará a súa presenza en destacar a riqueza cultural e festiva, con especial atención a eventos de referencia como o FeneRock, o Felicia Pop ou o Perla Mural Fest, ademais da exposición das Lavandeiras de Sillobre, un proxecto que une tradición, memoria e identidade.

Durante a xornada tamén se proxectará un vídeo promocional, no que se recollen imaxes destas festas e actividades culturais, así como referencias ao turismo gastronómico —coa Confraría de Barallobre como protagonista—, a creación artística local, representada por Laudas Calamity, ou a música tradicional galega, con Airiños de Fene.

A concelleira de Promoción Económica e Turismo, Ángeles Coira, destacou que “esta feira é unha oportunidade excelente para amosar todo o que Fene ten para ofrecer, desde os nosos festivais e tradicións ata o potencial creativo e gastronómico que nos distingue”. “Queremos que a xente saiba que Fene é un destino que combina cultura, natureza, sabor e memoria, e que aposta por un turismo sostible e de calidade”, engadiu.

A feira contará, ademais, cunha ampla programación de actividades culturais e gastronómicas, mercado de artesanía, obradoiros para crianzas e actuacións musicais, convertendo o espazo do Parque da Rúa nun punto de encontro para descubrir a diversidade dos concellos do Camiño Inglés.

Coa participación neste evento, o Concello de Fene reafirma o seu compromiso coa promoción do concello como parte activa da rede do Camiño Inglés e como destino de referencia no eido cultural e turístico da comarca.