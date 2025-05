A Real Filharmonía de Galicia actúa no auditorio de Ferrol

O concerto, no que interpretarán obras de Miguel Matamoro, Héctor Berlioz e Ludwing van Beethoven, celebrarase este venres. As entradas xa están á venda nas billeteiras do Jofre, do Auditorio e na web de Ataquilla.

A Real Filharmonía de Galicia actúa este venres 30 de maio, ás 20:30 horas no Auditorio de Ferrol, dentro do ciclo de concertos organizado pola Sociedad Filarmónica Ferrolana. A cita musical contará coa destacada presenza de Baldur Brönniman na batuta, e da mezzosoprano Marie-Claude Chappuis.

O programa do concerto divídese en torno a tres compositores musicais: Miguel Matamoro, Héctor Berlioz e Ludwing van Beethoven. Miguel Matamoro é un dos compositores da nova xeración galega interesado na procura de conexións entre posiblidades sonoras non exploradas.

A súa obra Endurance é unha encarga da Real Filharmonía de Galicia e inspírase na historia épica dunha travesía mariña ao límite. Héctor Berlioz, propón unha viaxe polas vertentes máis íntimas da alma humana en Les Nuites d´eté, seguindo o texto do seu amigo Thépihile Gautier, La comédie de la mort.

E, por último, abordarán a figura de Ludwing van Beethoven coa mítica Quinta. Esta é unha obra que interpela sobre o sentido da vida, expresión fonda do compromiso coa humanidade do compositor que revolucionou o devir da historia da arte coas súas composicións.

As entradas teñen un prezo de 16 euros para público xeral e de 5 euros para socios, e poden mercarse nas billeteiras do Jofre e do Auditorio (neste último caso, ábrese duas horas e media antes do inicio do concerto) e na páxina web de Ataquilla.