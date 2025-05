Psoe Ferrol alerta que o goberno local segue sen executalo orzamento

Só se executou un 2,1 % dos investimentos reais no primeiro trimestre de 2025 . O alcalde de Ferrol “presume de aprobar orzamentos, pero é incapaz de executalos”, denuncia Rafael Fernández

O Grupo Municipal Socialista volve alertar sobre a grave situación de parálise na xestión do Concello de Ferrol baixo o goberno de José Manuel Rey Varela. «Segundo os datos oficiais publicados polo propio executivo, no primeiro trimestre de 2025 apenas se executou un 2,1 % do capítulo de investimentos reais (Capítulo 6), cun gasto real de só 668.344 euros dos máis de 31,9 millóns orzamentados».

«Esta execución mínima confirma o mesmo patrón de ineficacia xa observado en 2024, cando, segundo os informes municipais, se deixou sen executar o 96 % das inversións ao remate do terceiro trimestre».

“A este ritmo, imos camiño de repetir o mesmo desastre. Rey Varela e o seu goberno presumen cada ano de aprobar orzamentos, pero despois non executan nin un mínimo razoable. Iso é enganar á cidadanía con titulares mentireiros”, denuncia Rafael Fernández Beceiro, concelleiro do Grupo Municipal Socialista.

“O problema non é a falta de orzamento. O problema é que non saben xestionar nin converter os recursos públicos en melloras reais para a cidade. Ferrol ten un alcalde ausente, centrado no Senado, con maioría absoluta, con 11 asesores e co orzamento aprobado… e aínda así a cidade segue parada”, engade Fernández.

Desde o grupo socialista denuncian «que esta parálise na execución orzamentaria está a afectar directamente á calidade de vida da veciñanza: obras prometidas que non comezan, proxectos anunciados que non se materializan, equipamentos sen renovar e barrios que seguen abandonados pola inacción do goberno».

“É unha falla política e de compromiso coa cidade. Cada euro non executado é unha oportunidade perdida para mellorar Ferrol. A propaganda non tapa os buratos nas rúas, nin substitúe as inversións que non chegan aos barrios”, sinala Fernández.

O Grupo Municipal Socialista insta ao alcalde «a que dea a cara, explique á cidadanía esta situación e corrixa de inmediato esta deriva preocupante. “Non pode seguir eludindo responsabilidades mentres Ferrol segue sen avanzar”.

«Ferrol necesita menos escusas e máis acción. Non hai desculpa posible cando se teñen todos os medios para gobernar e non se usa ningún. É hora de traballar. Ferrol non pode esperar máis».