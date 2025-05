Fene reorganiza as áreas de goberno tras a elección de Sandra Permuy como alcaldesa

Tras a elección de Sandra Permuy como nova alcaldesa de Fene, no pleno celebrado o pasado 16 maio, o goberno municipal vén de reorganizar as responsabilidades das diferentes concellarías, co obxectivo de optimizar a xestión e reforzar o traballo das distintas áreas.

A alcaldesa Sandra Permuy asumirá, ademais das funcións propias da alcaldía, a responsabilidade directa da área de igualdade. A reestruturación contempla tamén novas competencias e áreas para os membros do goberno local, configurando un equipo que combina experiencia, renovación e compromiso.

Novas atribucións e responsabilidades

Manuel Polo, que até o de agora era o responsábel de urbanismo e obras, asumirá a 1ª tenencia de alcaldía e as áreas de urbanismo, persoal, benestar social e a delegación da auga.

Mª Carmen Martínez, que viña sendo a responsábel de medio ambiente, pasa a ocupar a concellaría de obras e a 2ª tenencia de alcaldía.

Justo Martínez, concelleiro de cultura, incorpora tamén a xestión da área de facenda, ao tempo que será o 3º tenente de alcaldesa.

Ángeles Coira, concelleira de promoción económica, suma a esta área as responsabilidades de formación e emprego e a xestión dos cemiterios, ademais da 4ª tenencia de alcaldía.

Adán Chao, que viña exercendo como concelleiro de deportes, será no novo goberno o responsábel das áreas de servizos e seguridade, e 5º tenente de alcaldesa.

Cristina García, que ocupaba a área de formación e emprego, pasa a dirixir medio ambiente e ensino.

E por último, Alba García, recentemente incorporada á corporación, asumirá as áreas de deportes e mocidade.

Un equipo “preparado e comprometido”

A alcaldesa de Fene, Sandra Permuy, indicou que “a reorganización das áreas responde ao obxectivo de dar un novo impulso á xestión municipal, reforzar as políticas públicas e estar máis preto da veciñanza”. E valorou moi positivamente o novo equipo, que definiu como “diverso, que combina experiencia e renovación, e que comparte un proxecto común para seguir mellorando Fene desde a proximidade e a transparencia”.

“Fene conta cun goberno cohesionado, con persoas moi preparadas e comprometidas co seu traballo”, destacou a alcaldesa, quen asegurou que o novo reparto das áreas de goberno entrará en vigor “de forma inmediata”, co obxectivo de dar continuidade ao traballo desenvolvido até o momento e afrontar os novos retos do mandato.