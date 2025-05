Ariel Soto Meizoso do Triatlón Ferrol participa no clasificatorio Europeo categoría youth

A proba celebrarase en Xixón, coincidindo co campionato de España militar no cal competirán Isma Viéitez e Marcos Caneiro.

O Club Triatlón Ferrol contará este sábado 24 en Xixón co cadete Ariel Soto Meizoso no clasificatorio para o campionato de Europa de tríatlon en categoría youth.

O canteirán da Escola Javi Gómez Noya, que foi o mellor galego na tempada de dúatlon, afronta un gran reto xa que a Federación Española só convocará os dous primeiros clasificados, ademais dos triatletas que considere por decisión técnica. O percorrido do clasificactorio será de 250 metros de natación, 6,9 km de ciclismo e 1,6 km de carreira.

Os mellores triatletas militares

Na mesma xornada, Isma Viéitez, integrante do equipo de Primeira División do Triatlón Ferrol, defenderá as cores do Exército de Terra para revalidar o título de campión de España que logrou en 2024.

Pola súa parte, o ferrolán Marcos Caneiro chega a Xixón despois de ser sétimo no campionato da Armada celebrado en San Fernando no mes de abril para poder clasificarse para o campionato de España.

A proba desenvolverase en distancia olímpica de 1.500 m de natación, máis de 41 km de bici e 10 km a pé.