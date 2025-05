XLV Memorial Internacional Juan Varela y XXVIII Trofeo de Natación “Concello de Ferrol”

Este sábado 24 de mayo tiene lugar la 45 edición del Memorial Internacional Juan Varela, con la colaboración de la Junta de Deportes de Armada en Ferrol y la Federación Gallega de Natación con el patrocinio y apoyo económico del Concello de Ferrol, que da nombre al 28 Trofeo “Concello de Ferrol”.

Se darán cita unos 230 deportistas, representando a 14 clubs de Galicia (CN Portamiña, CN Galaico, CN Coruña, CN Ponteareas, CN Arzúa, CN Arteixo, Sporting C. Casino, CN Panas, C Fluvial Lugo, A.Fogar de Carballo, CDN Cidade de Santiago, CN Ferrol, Náutico Narón, Marina Ferrol) y 3 del Norte de Portugal, C Naval Povoense, C Fluvial Portuense y el potente C Fluvial Vilacondense (campeón portugués).

Como estos últimos años, se repartirá un montante económico importante a los 5 primeros clasificados (tanto masculino como femenino) para la suma de puntuaciones por la tabla FINA de sus mejores tres pruebas. 1º- 500,00 €; 2º- 300,00 €; 3º- 150,00 €; 4º- 100 € y 5º- 50 €.

Habrá también unos premios Especiales al nadador/a que consiga batir algún récord:

Récord Campeonato; 20,00 €.

Récord relevo Campeonato; 15 € / relevista.

Récord Gallego; 100,00 €.

Récord relevo gallego; 30 €/relevista.

Récord Nacional; 200,00 €.

La competición se disputará en dos sesiones, comenzando la 1º sesión a las 10:30 horas, con descanso al medio día para la comida del Memorial en la Cafetería del Campús de Ferrol; y la 2º sesión dará comienzo a las 17:00 horas. Finalizando sobre las 19:00 horas, con la entrega de premios y del Trofeo de Natación “Concello de Ferrol”, al mejor club de la clasificación general

Más información y resultados en la Web de la FEGAN: https://www.fegan.org/plugin?banner_id=80&name=banners