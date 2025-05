O BNG de Ferrol advirte da baixa execución do presuposto municipal

Iván Rivas, portavoz municipal do BNG en Ferrol, advertiu este martes, tras a comisión de facenda onde se deu conta do avance da liquidación do 1º trimestre do ano 2025, «que o PP continúa sen corrixir a senda económica desenvolvida desde a súa chegada ao goberno e e que se caracteriza fundamentalmente por uns niveis de execución do orzamento municipal baixísimos».

Segundo o portavoz municipal do BNG o avance da liquidación do 1º trimestre do ano 2025 volve a poñer de relevo esta circunstancia e así o nivel de execución dos investimentos non chega nin ao 4%. Rivas denunciou que esta práctica «evidencia unha política económica sustentada en anuncios de propostas que despois non se executan e que se repiten ano tras ano nos orzamentos municipais como se fosen novos investimentos».

Por estas razóns Rivas, demandou do Alcalde da cidade que, por unha parte, «abandone a práctica política de anunciar proxectos de maneira reiterada pero que nunca se executan» e por outra que «rectifique a política económica municipal co obxecto de destinar os recursos públicos a resolver os problemas da veciñanza mediante a execución dos investimentos comprometidos e mellorando a prestación dos servizos municipais, cada vez nun estado de maior deterioro produto da carencia de persoal municipal».