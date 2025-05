Ferrol apela a la responsabilidad de los futuros conductores

El concejal de Juventud de Ferrol, Arán López, asistió al road show, que tuvo lugar en el auditorio, con motivo de la Semana Mundial de la Seguridad Vial. López agradeció la asistencia de los alumnos de diferentes centros educativos de la ciudad a esta actividad, con la que se pretende concienciar a los chicos futuros conductores, de los peligros que se presentan al volante de un vehículo cuando conducen bajo los efectos del alcohol o las drogas, o cuando superan los límites de velocidad.

“Vivir momentos inesquecibles cos vosos amigos é parte da mocidade, pero hai liñas que non se poden cruzar”, afirmó el edil, “se vas conducir, non bebas, e se ves que un amigo colle o coche non lle deixes conducir, a verdadeira amizade tamén se demostra coidándonos uns a outros”. “Dende o concello imos seguir traballando para que teñades as ferramentas, os espazos e a información necesaria para tomar sempre a mellor decisión”, afirmó el concejal. E invitó a los chicos a seguir participando de las actividades de la Semana Mundial de la Seguridad vial.

En la jornada del miércoles 14 el parque de educación viaria se trasladará al lateral de la iglesia de Santa María de Caranza, y en él podrán participar también adultos.

PROGRAMACIÓN SEMANA SEGURIDAD VIAL

El jueves 15 tendrá lugar el concurso de ideas destinado a alumnos de 4° y 5º de primaria, que expondrán sus medidas para mejorar la seguridad vial en los pasos de cebra y reducir, así, la siniestralidad. El sábado 17 de 11.00 a 13.00 horas está previsto un simulacro en la avenida de Castelao, en el barrio de Caranza, y el público podrá ver como actúan los diferentes cuerpos de seguridad ante un accidente de tráfico.

El domingo 18 está prevista a IV Carrera solidaria por la seguridad vial Salva vidas, las inscripciones pueden realizarse en la página de carreras gallegas hasta el miércoles 14 de mayo. Se celebrará a partir de las 10:00 horas para las categorías menores y a las 11.00 horas para las categorías absolutas. La competición estará abierta a todos los atletas, hasta un máximo de 900 atletas absolutos y 500 atletas de categorías de menores, federados o no, sin distinción de sexo o nacionalidad. El coste será de cinco euros para la carrera de 5 kilómetros y gratuito para todas las carreras de menores.

Además, se establecerá el dorsal 0 para todas aquellas personas interesadas en colaborar y que no puedan acudir el evento. El recorrido de la prueba absoluta será de 5.000 metros aproximadamente, y discurrirá por el Ayuntamiento de Ferrol. La salida y la llegada se situarán en las proximidades de la plaza de Armas. La retirada de chips y dorsales se podrá efectuar a lo largo del viernes 16 de 11:00 a 13:00 horas y de 16:30 a 20:30 horas y el sábado 17 de mayo de 10:00 a 13:30 horas en el pabellón polideportivo de la Malata, así como el domingo desde las 8:00 horas en la plaza de Armas. La organización premiará a los tres primeros clasificados

masculinos y femeninos de cada una de las categorías absolutas y de menores, excepto la categoría peques.

En el caso de la categoría de sillas de ruedas y handbike, se fija que las sillas deberán tener un mínimo de dos ruedas grandes y una pequeña. No se permitirá la participación en sillas de ruedas de paseo, no diseñadas para la actividad de atletismo. Todos los atletas con discapacidad visual deberán obligatoriamente participar con un guía, que deberá identificarse con un bolsillo de color brillante facilitado por la organización.

La entrega de trofeos se realizará al finalizar la carrera que se estima sobre a las 13:00 horas. Todo el recaudado será destinado a Stop Accidentes y Aesleme.