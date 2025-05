O auditorio de Cedeira acolle un concerto do grupo Cardo-Roxo

Afondando na fecunda relación entre Cedeira e a música portuguesa, o Auditorio da localidade acolle este sábado 10 de maio, a actuación do grupo Cardo-Roxo, formación de referencia no folk do país veciño. O concerto será ás 20.00 horas, con entrada libre ata completar o aforo.

Cardo-Roxo é unha formación creada en 2012 e adicada á preservación, divulgación e promoción da música tradicional portuguesa. Con sete discos no mercado, foi quen de artellar novos arranxos que potencian e actualizan o patrimonio musical luso. Ten actuado nos máis destacados escenarios do seu país e de Europa e o seu último traballo discográfico, “Além do Rio”, foi gravado en 12 monumentos diferentes, mosteiros e conventos cunha acústica excepcional.

A vila de Cedeira goza duna intensa vida musical na que destaca un especial gusto pola música portuguesa. Parte desa singularidade explícase polo concerto que o cantautor José “Zeca” Afonso ofreceu na localidade no ano 1980, despois da revolución dos craveis e como unha excepción nunha xira que unicamente o levou ás grandes cidades galegas. En 2017 naceu en Cedeira, por iniciativa do Concello, o Festival de Música Galego-Portuguesa, coincidindo co trinta aniversario do falecemento do compositor de “Grandola Vila Morena”, de maneira que esa relación se mantén e se cultiva.