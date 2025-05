A Deputación da Coruña presenta o inventario de recursos turísticos e o manual do investidor da Comarca do Eume

O luns 12 de maio, ás 10:30 horas, a Deputación da Coruña celebra na Escola Laica do Concello de Cabanas a xornada de presentación do«Inventario de recursos turísticos e o manual do investidor da Comarca do Eume».

Este traballo, desenvolto no marco do Plan de Sostibilidade Turística en Destino «Fragas do Eume», promovido pola Deputación da Coruña e financiado con fondos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR), financiado pola Unión Europea – NextGenerationEU, supón un avance crave para a planificación estratéxica do turismo na comarca.

O Inventario de Recursos Turísticos recolle unha análise exhaustiva do patrimonio natural, cultural e etnográfico do Eume, establecendo as bases para unha xestión turística estruturada e aliñada coas tendencias do sector. Pola súa banda, o Manual do Investidor ofrece información crave para potenciar a captación de investimento en proxectos turísticos, destacando as fortalezas do destino e as oportunidades de negocio.

Este proxecto reforza o compromiso da Deputación e os municipios do Eume cun modelo de turismo sostible, baseado na valorización do territorio, a diversificación da oferta e a atracción de iniciativas empresariais respectuosas coa contorna.

O evento contará coa presenza de representantes institucionais, axentes turísticos e empresariais, que poderán coñecer de primeira man as conclusións do estudo, así como as oportunidades de investimento e desenvolvemento sostible identificadas no territorio.