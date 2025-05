Ferrol acoge la jornada The Future of Fashion Talent 2025 organizada por la UDC

La concejala de Educación y Universidad de Ferrol, Patricia Cons, participó en la inauguración de la jornada The future of fashion talent 2025 organizada por la Universidad de A Coruña. El acto, en el que también intervino el rector de la UDC, Ricardo Cao, y la directora de Modaes, Pilar Riaño, tuvo lugar en el salón de Actos de Concepción Arenal, en el Campus de Esteiro.

“Hoxe reunímonos aquí para explorar un tema que nos apaixona a todos: o futuro do talento na moda”, trasladó la concejala al público asistente. “Para Ferrol é un privilexio acoller esta xornada de moda, un espazo onde converxen a creatividade, a innovación e o compromiso coa sostibilidade”, apuntó. Cons aseguró además, que “a moda non é só unha forma de arte e autoexpresión, senón que tamén nos convida a reflexionar sobre o seu impacto no noso planeta e nas nosas comunidades”.

Para finalizar animó a los participantes “a ser os gardiáns dunha moda que celebre a diversidade, promova a inclusión e propicie o benestar de todas as persoas involucradas na cadea de produción”.

En las III Jornadas The Future of Fashion Talent participaron cerca de 200 personas, en su inmensa mayoría, estudiantes del grado en Gestión Industrial de la Moda y del máster en Tecnología Téxil y Moda Sostenible, así como numerosas empresas de distintos puntos de Galicia y público general interesado.

El rector de la Universidad de A Coruña (UDC), Ricardo Cao, aprovechó su intervención para expresar su “fondo agradecemento” a las entidades organizadoras e colaboradoras e, en especial, a Modaes. Al mismo tiempo, resaltó el “impulso” del Campus Industrial de Ferrol para la puesta en marcha de esta y otras iniciativas similares, así como el apoyo prestado por parte de COINTEGA – Clúster Gallego Textil Moda y el Concello de Ferrol.

Asimismo Ricardo Cao puso de manifiesto el compromiso de la Universidad de A Coruña (UDC) para continuar formando a profesionales altamente cualificados, haciendo mención al grao en Xestión Industrial de la Moda, “unha titulación multillingüe que proporciona unha sólida formación práctica e interdisciplinar para a análise e a toma de decisións en todos os eslavóns da cadea de valor da industria da moda”, y al máster en Tecnoloxía Téxtil y Moda Sostenible, de reciente creación, “que ofrece unha formación avanzada nos eidos da sustentabilidade e da tecnoloxía aplicada a este sector”.