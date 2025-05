A Deputación da Coruña aproba o POS+Social, que destina 7M€ a reforzar os servizos sociais

O pleno da Deputación da Coruña aprobou por unanimidade de todos os grupos políticos unha nova achega do POS+Social, a liña específica do Plan Único destinada a fortalecer os servizos sociais municipais. Este ano, o programa contará cun orzamento de 6.992.300 euros, que serán repartidos entre os 93 concellos da provincia para atender necesidades prioritarias no ámbito do benestar social.

Segundo explicou o presidente da Deputación, Valentín González Formoso, “o POS+Social constitúe un apoio fundamental para que os concellos poidan desenvolver políticas sociais que melloran a calidade de vida de milleiros de persoas, especialmente maiores, persoas dependentes, con diversidade funcional ou menores de familias en situación de vulnerabilidade”.

A través deste fondo, os concellos poderán financiar programas e servizos como o reforzo e ampliación do servizo de axuda no fogar, o servizo de xantar na casa, actividades de acompañamento e socialización, programas de conciliación familiar e laboral, servizos de fisioterapia e terapia ocupacional, ou axudas directas a persoas e familias en risco de exclusión. Tamén se permite a contratación ou reforzo de persoal técnico e administrativo dos servizos sociais municipais ou dos servizos de axuda no fogar municipais, así como investimentos en infraestruturas ou equipamentos que melloren a atención á cidadanía.

Un programa consolidado que naceu na pandemia

O POS+Social foi creado no ano 2020, en plena crise sanitaria da covid-19, como resposta ao incremento das necesidades sociais nos concellos. Desde entón, consolidouse como unha das liñas máis valoradas do Plan Único pola súa capacidade de adaptación ás realidades e prioridades de cada municipio. En cinco anos, a Deputación destinou máis de 61 millóns de euros a esta liña de apoio ao tecido social local.

Reparto territorial

O orzamento distribúese entre as comarcas de A Coruña (1,59 millóns), Santiago (2,01 millóns), Bergantiños-Costa da Morte (1,21 millóns), Ferrolterra, Eume e Ortegal (1,29 millóns) e Barbanza (880.000 euros). A maior parte dos fondos destínanse a gasto corrente, aínda que tamén se contemplan achegas para investimentos específicos.

A comarca de Santiago lidera o volume de fondos, seguida polas comarcas da Coruña, Ferrol, Bergantiños-Costa da Morte e Barbanza. A distribución baséase nos mesmos criterios obxectivos do POS, tendo en conta aspectos como como a poboación, a superficie ou a dispersión territorial.

O POS+Social é un exemplo maís do modelo de cooperación municipal que promove a Deputación da Coruña, no que a administración provincial actúa como garante da igualdade territorial e de acceso aos dereitos sociais, prestando especial atención aos concellos pequenos e rurais, que adoitan ter máis dificultades para manter servizos sociais estables por falta de recursos propios.

O presidente provincial, Valentín González Formoso, salientou que “apostamos por un modelo de política social que poña ás persoas no centro, con servizos próximos, humanos e adaptados á realidade de cada concello. O POS+Social é unha mostra de como a colaboración entre administracións pode traducirse en mellores condicións de vida para milleiros de persoas”.

Comarca A Coruña Concello Total concedido Achega gasto corrente Achega investimento ABEGONDO 76.859,01 74.359,01 2.500,00 ARANGA 61.321,27 59.247,78 2.073,49 ARTEIXO 174.517,09 174.517,09 0,00 BERGONDO 56.944,25 56.944,25 0,00 BETANZOS 69.955,81 69.955,81 0,00 CAMBRE 121.357,52 121.357,52 0,00 CARRAL 57.309,11 57.309,11 0,00 COIRÓS 34.897,75 34.897,75 0,00 A CORUÑA 29.082,42 29.082,42 0,00 CULLEREDO 146.538,72 128.388,72 18.150,00 CURTIS 66.226,82 63.226,82 3.000,00 IRIXOA 38.523,33 36.493,00 2.030,33 MESÍA 64.943,87 64.943,87 0,00 MIÑO 54.641,09 53.133,02 1.508,07 OLEIROS 163.791,94 163.791,94 0,00 PADERNE 40.893,81 30.200,80 10.693,01 SADA 85.395,65 85.395,65 0,00 SOBRADO DOS MONXES 65.841,78 65.841,78 0,00 VILARMAIOR 30.143,18 29.663,18 480,00 VILASANTAR 40.508,19 39.708,19 800,00 OZA-CESURAS 109.848,17 109.848,17 0,00 TOTAL 1.589.540,78 1.548.305,88 41.234,90

Comarca Santiago Concello Total concedido Achega gasto corrente Achega investimento AMES 158.605,14 158.605,14 0,00 ARZÚA 104.674,13 104.674,13 0,00 A BAÑA 68.428,68 68.428,68 0,00 BOIMORTO 56.732,46 56.732,46 0,00 BOQUEIXÓN 63.195,64 63.195,64 0,00 BRIÓN 71.690,63 71.690,63 0,00 DODRO 33.133,01 33.133,01 0,00 FRADES 56.394,59 56.394,59 0,00 MELIDE 97.827,45 97.827,45 0,00 NEGREIRA 88.804,83 88.804,83 0,00 ORDES 116.981,77 116.981,77 0,00 OROSO 71.587,72 71.587,72 0,00 PADRÓN 61.903,04 61.903,04 0,00 O PINO 82.281,68 82.281,68 0,00 ROIS 68.020,93 60.103,41 7.917,52 SANTA COMBA 127.270,32 121.770,32 5.500,00 SANTIAGO DE COMPOSTELA 124.607,24 124.607,24 0,00 SANTISO 56.327,56 56.327,56 0,00 TEO 114.311,71 108.624,71 5.687,00 TOQUES 49.439,79 49.439,79 0,00 TORDOIA 70.529,63 70.529,63 0,00 TOURO 78.760,46 78.760,46 0,00 TRAZO 64.260,82 64.260,82 0,00 VAL DO DUBRA 69.780,11 69.780,11 0,00 VEDRA 57.650,17 57.650,17 0,00 TOTAL 2.013.199,51 1.994.094,99 19.104,52

Comarca Bergantiños-Costa da Morte Concello Total concedido Achega gasto corrente Achega investimento CABANA DE BERGANTIÑOS 66.695,94 66.695,94 0,00 CAMARIÑAS 49.178,25 49.178,25 0,00 CARBALLO 195.413,37 195.413,37 0,00 CEE 61.712,58 61.712,58 0,00 CERCEDA 71.715,54 69.901,04 1.814,50 CORCUBIÓN 20.320,15 19.596,57 723,58 CORISTANCO 92.683,74 92.683,74 0,00 DUMBRÍA 71.567,03 71.567,03 0,00 FISTERRA 39.421,45 32.421,45 7.000,00 LAXE 38.455,64 37.345,63 1.110,01 A LARACHA 103.032,94 88.464,55 14.568,39 MALPICA DE BERGANTIÑOS 56.276,43 56.276,43 0,00 MUXÍA 79.514,24 79.514,24 0,00 PONTECESO 73.821,40 73.821,40 0,00 VIMIANZO 107.523,06 107.523,06 0,00 ZAS 86.752,38 86.752,38 0,00 TOTAL 1.214.084,14 1.188.867,66 25.216,48

Comarca Ferrol Concello Total concedido Achega gasto corrente Achega investimento ARES 42.383,10 42.383,10 0,00 CABANAS 39.669,04 39.669,04 0,00 A CAPELA 35.525,39 35.525,39 0,00 CEDEIRA 67.703,66 52.376,16 15.327,50 CERDIDO 33.210,99 33.210,99 0,00 FENE 71.493,71 71.493,71 0,00 FERROL 56.766,61 56.766,61 0,00 MAÑÓN 47.536,27 43.050,72 4.485,55 MOECHE 34.672,10 34.672,10 0,00 MONFERO 78.343,86 73.978,86 4.365,00 MUGARDOS 39.851,27 32.520,82 7.330,45 NARÓN 173.082,01 173.082,01 0,00 NEDA 39.219,55 39.219,55 0,00 ORTIGUEIRA 119.460,91 94.460,91 25.000,00 PONTEDEUME 54.720,61 54.720,61 0,00 AS PONTES 143.791,19 125.791,19 18.000,00 SAN SADURNIÑO 58.450,43 58.450,43 0,00 AS SOMOZAS 45.776,24 45.776,24 0,00 VALDOVIÑO 70.078,10 68.078,10 2.000,00 CARIÑO 43.322,78 43.322,78 0,00 TOTAL 1.295.057,82 1.218.549,32 76.508,50

Comarca Barbanza Concello Total concedido Achega gasto corrente Achega investimento BOIRO 111.318,46 40.168,46 71.150,00 CARNOTA 51.398,67 51.398,67 0,00 LOUSAME 57.303,22 57.303,22 0,00 MAZARICOS 94.905,60 94.905,60 0,00 MUROS 70.164,19 70.164,19 0,00 NOIA 75.785,46 75.785,46 0,00 OUTES 73.588,48 73.588,48 0,00 A POBRA DO CARAMIÑAL 56.932,98 56.932,98 0,00 PORTO DO SON 82.649,33 82.649,33 0,00 RIANXO 72.359,35 72.359,35 0,00 RIBEIRA 134.012,37 134.012,37 0,00 Total 880.418,11 809.268,11 71.150,00