Moeche acolle o vindeiro 17 de maio na Nave do Mercado o VI Open de Dominó Concello de Moeche , organizado pola Asociación Recreativa Deportiva CVM e a Federación Galega de Dominó coa colaboración do Concello de Moeche.

As persoas afeccionadas ao dominó, que son moitas na comarca, teñen unha nova cita da man da Asociación Recreativa Deportiva CVM – Cerdido, Valdoviño e Moeche- , quen organiza este novo encontro do mundo do dominó. Desenvolverá na mañá e na tarde do sábado 17 con xantar e entrega de premios e trofeos, no recinto feiral de Moeche.

As persoas interesadas poden inscribirse no 636 110 492.