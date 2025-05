Los sindicatos convocaron en Ferrol dos manifestaciones con motivo del Día Internacional del Trabajo

Ferrol al igual que en otros muchos puntos de Galicia y del resto de España se ha celebrado en la mañana de este viernes día 1 de mayo, la festividad del Día Internacional del Trabajo.

Como es costumbre de nuevo se notó la división sindical lo que provocó que por una parte se celebrase una manifestación de la CIG, con salida de la avenida de Esteiro y la de CC.OO. y UGT que partió de la plaza del Inferniño.

OFRENDA FLORAL

A las once de la mañana la UGT y el PSdG-PSOE celebraron la tradicional ofrenda floral ante el monolito a Pablo Iglesias en los jardines de las Angustias.

En este acto tomaron la palabra el secretario de la ejecutiva local socialista Ángel Mato, e Ignacio Cascón, miembro de la gestora de la unión comarcal de la UGT. Entre los asistentes se encontraba el presidente de la diputación, Valentín González Formoso, miembros del grupo municipal y de la ejecutiva socialista y de responsables de la comarca.

Mató señaló que «este es un homenaje a quién lucharon por los derechos laborales y una reafirmación de nuestro compromiso con la justicia social y con la dignidad de las trabajadoras y trabajadores».

Tras referirse al apoyo del gobierno a diversas inversiones, especialmente en el sector naval indicó que » no debemos olvidar que esta apuesta por la industria naval de defensa también tiene una dimensión estratégica. Porque frente a posturas demagógicas que hablan de belicismos y guerras, también debemos reivindicar nuestro papel en la historia de la democracia. Los socialistas siempre fuimos y seguimos siendo defensores de la paz, del diálogo y de la cooperación entre pueblos. Somos organizanizacións internacionalistas y multirateralistas, apostamos por la diplomacia y por la colaboración entre los pueblos. Rechazamos contundentemente el conflictos bélicos tanto en la Ucrania, como el genocidio del pueblo palestino en Gaza. Por eso, en el contexto actual, con una situación geopolítica global cada vez más compleja, vemos la necesidad de reforzar nuestra capacidad de defensa para proteger nuestros valores democráticos».

Finalizó refiriéndose a la celebración del 1 de mayo «Este año se centra en una demanda clara: la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin pérdida de salario. Esta medida es mucho más que una reivindicación histórica del movimiento obrero; es una necesidad social y económica. La reducción de la jornada mejora la calidad de vida de las trabajadoras y trabajadores, favorece la conciliación de la vida laboral y familiar, reduce el estrés y la fatiga y contribuye a una mayor igualdad 4 de género, ya que ayuda a repartir de manera más justo los cuidados y el tiempo. Además, está demostrado que trabajar menos horas puede aumentar la productividad, mejorar la motivación y disminuir el absentismo».

«Recordamos a Pablo Iglesias, fundador del PSOE y de la UGT, de quien este año conmemoramos el centenario de la 5 su muerte y los 175 años de su nacimiento. Su legado sigue inspirándonos en la lucha por una sociedad más justa, equitativa y solidaria. Su visión de un mundo donde el trabajo sea digno y los derechos de las personas trabajadoras sean respetados sigue guiando nuestras acciones. Hoy, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos laborales, la justicia social y la solidaridad. Sigamos luchando, sigamos construyendo, sigamos soñando juntos un futuro mejor para todas y todos».

MANIFESTACIÓN DE LA CIG

Como señalamos, sobre las doce de la mañana partió de la zona frontal a la sede de la CIG, en la avenida de Esteiro, la manifestación convocada por esta central nacionalista.

La CIG ha movilizado a centenares de personas, que se han manifestado por las calles de la ciudad para pedir un «Traballo, dereitos, soberanía. Galiza contra as guerras«. El sindicato CGT también participó en esta manifestación reivindicando también los derechos del pueblo palestino y pidiendo el fin de los ataques israelíes en Gaza.

Tras recorrer la avenida de Esteiro y las calles Españoleto y Rochel los manifestantes se dirigieron por las calles del centro de la ciudad hasta la plaza de la Constitución, coreando diversas consignas reivindicativas, entre ellas «Non á guerra, Galicia pola paz», «Así, así, nin un paso atrás. Loita obreira, acción sindical», o «Gastos militares, para sanidade».

Tras la pancarta portada por dirigentes de la central, entre ellos el secretario comarcales Manuel Grandal Anca y del BNG, como el parlamentario Mon Fernández Alfonzo, los portavoces de Narón y Ferrol, Olaia Ledo e Ivan Rivas, o el alcalde de San Sadurniño, Secundino García figuraban banderas de Galicia, con la estrella roja, y de la CIG. portadas por militantes y diversas pancartas con lemas.

Ya en el Cantón el responsable comarcal Manel Grandal se dirigió a los asistentes, tras una dura crítica a los gobiernos central, gallego y local, reivindicando la reducción de la jornada laboral y condenando la guerra de Gaza y el modelo capitalista. No faltó el dirigirse a las centrales españolistas al indicar que ellas y la CIG se mueven en distintas coordenadas ya que los nacionalistas no acreditan el fraude que supone el diálogo social.

MANIFESTACIÓN CONJUNTA DE CC.OO. UGT

Sobre un millar de personas se dieron cita en la plaza del Inferniño atendiendo el llamamiento formulado por CC.OO y UGT en este 1º de mayo.

A las doce y diez de la mañana partía la manifestación que transcurrió por la carretera de Castilla y se introdujo en la zona centro para concentrarse en la plaza de Armas, todo ello bajo el lema «Protexer o conquistado,

gañar o futuro. Polo pleno emprego, a redución da xornada e mellores salarios»

Abría la manifestación un grupo de diversos representantes sindicales, entre ellos los responsables de CC.OO, y de UGT,

También participaron diversos representantes de partidos políticos. Entre ellos figuraban el presidente de la diputación provincial y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso; el secretario de la ejecutiva socialista y ex alcalde Ángel Mato; ediles socialistas de distintos concellos de Ferrolterra, y dirigentes sindicales tato de CC.OO co o de UGT.

Se portaban diversas pancartas reivindicativas y asimismo se corearon consignas como «Reducir a xornada laboral», «Pensións xustas, salarios dignos», «A loita é o único camiño», o «Carga de traballo para o sector naval».

Una vez en la plaza de Armas los responsables de las dos centrales convocantes se dirigieron a los manifestantes. Entre otros temas se destacó la necesidad de profundizar en el diálogo social para conseguir más avances en lo laboral y se rechazó la guerra en Gaza y los aranceles de Trump.