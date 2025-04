O BNG de Ferrol presenta unha moción de urxencia coas reivindicacións da ANPA do Cruceiro de Canido

Iván Rivas, portavoz municipal do BNG en Ferrol, anunciou este mércores a presentación dunha moción de urxencia ao pleno municipal facéndose eco das reivindicacións da ANPA do CEIP Cruceiro de Canido, co obxecto de reclamar á Xunta de Galiza a apertura dunha segunda liña de educación infantil neste centro.

Iván Rivas expresou a necesidade de consolidar centros educativos de referencia para a a cidade como o CEIP do Cruceiro de Canido e a aposta polo ensino público como garante dunha educación de calidade.

Esta moción recolle e ven impulsada pola ANPA deste centro educativo cuxas integrantes teñen previsto concentrarse diante do pazo municipal antes do pleno e acudir á sesión plenaria ao obxecto do debate desta iniciativa.

Como se lembrará os pais e nais da ANPA do CEIP Cruceiro de Canido están a amosar a súa preocupación pola actual situación de escolarización no seu centro. Teñen coñecemento de que as solicitudes de escolarización para o vindeiro curso escolar ascenden a 35 peticións, o cal evidencia unha clara demanda por parte das familias da súa comunidade educativa.

O BNG defende que o CEIP Cruceiro de Canido conta coa capacidade, recursos e a organización necesaria para desenvolver dúas liñas de infantil, como así aconteceu en anos anteriores. Ademais o desenvolvemento dunha única liña suporá unha sobrecarga nas aulas, un desaproveitamento de recursos, unha diminución da calidade educativa e afectará negativamente a elección das familias que apostan por a educación pública e por este centro en particular.