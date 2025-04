Cabanas presenta novidades no paseo marítimo

Comenzo do barnizado de bancos, reposición de beirarrúas, retirada da área, e obras do aparcamento de pago. O Concello de Cabanas informa do comezo das tarefas de limpeza e posterior vernizado dos bancos do paseo marítimo.

Comezaron as obras para a instalación do novo aparcadoiro de pago na zona, estando o seu funcionamento previsto para este verán. Por outra banda, Augas de Galicia informa do inicio nesta semana da retirada da area sobrante da instalación do colector, usando a mesma para a rexeneración dunar do Piñeiral tras un filtrado da mesma.

Posteriormente procederán ao amaño das beirarrúas, finalizando cun lavado total das mesmas.