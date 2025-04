Unha unidade móbil de ADOS visita Narón esta semana

Unha unidade móbil da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) estará este xoves e venres en Narón. O vehículo ubicarase nas inmediacións do novo centro de saúde os dous días, estando operativo o xoves en horario de mañá e tarde, de 9:30 a 14:30 e dende as 15:30 ata as 21:00 e o venres en horario de tarde, de 15:30 a 21:00 horas.

Dende ADOS recordouse que as persoas que acudan a doar sangue a primeira hora deben almorzar pola mañá e no caso de facelo despois de xantar ao mediodía, terán que esperar dúas horas para facelo. Así mesmo, deben levar a tarxeta de doante, o DNI ou un documento similar e informar ao médico se se está tomando algún medicamento. As persoas que queiran consultar posibles dúbidas sobre a doazón de sangue e a localización das unidades móbiles poden chamar, de balde, ao número de teléfono 900 100 828.