A Mancomunidade aproba o prego que rexirá a contratación do servicio de xestión do refuxio de animais de Mougá

O contrato duplica o presuposto anterior e terá unha duración de catro anos máis un.

A Mancomunidade de concellos da comarca de Ferrol, que preside o alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, aprobou esta semana o prego de prescricións técnicas para a licitación do contrato maior de servizos de recollida de animais extraviados e abandonados, atención do centro de recollida de animais abandonados (refuxio de Mougá), xestión de colonias felinas, reses mostrencas e outros animais de competencia municipal deste organismo supramunicipal.

O refuxio de animais de Mougá está inscrito no Rexistro Galego de Núcleos Zoolóxicos e, dende os seus inicios, a través do mesmo e doutros recursos, a Mancomunidade asume diferentes intervencións necesarias para adecuar as instalacións ás novas necesidades surxidas co tempo e derivadas dos cambios normativos. O obxecto do contrato é a prestación dos servizos de recollida de animais extraviados e abandonados, atención do centro municipal de recollida de animais abandonados, e a xestión de colonias felinas, reses mostrencas e outros animais competencia municipal.

O adxudicatario deberá realizar o servizo cos recursos necesarios. Corresponderá á Mancomunidade a recollida de animais extraviados e abandonados e o seu aloxamento nun centro de protección animal. Para iso, deberá contar cun servizo de urxencia para a recollida e atención veterinaria destes animais, dispoñible as vintecatro horas do día. Esta xestión realizarase por unha entidade privada, ou unha entidade de protección animal; sen prexuízo de eventuais colaboracións con entidades de protección animal e/ou sistemas de voluntariado.

A parcela dispón dunha superficie aproximada de 29.913 metros cadrados. O refuxio conta coas instalacións necesarias para unha atención adecuada aos animais nelas albergados, contando cun peche perimetral, o que rodea e asegura, aos animais do centro, así como distintos espazos tanto interiores como exteriores, onde se levan a cabo as diferentes tarefas necesarias, para satisfacer as necesidades dos animais do centro e dos seus traballadores.

A empresa adxudicataria será a encargada de xestionar e organizar as instalacións do centro municipal, ás necesidades do servizo que se pretende contratar, así como de todos os gastos relativos ao seu mantemento.

O servizo será prestado as 24 horas do día, todos os días do ano. Atenderanse os avisos, á maior brevidade posible, da Mancomunidade, da Policía Local dos concellos adheridos, de Protección Civil ou doutra entidade municipal autorizada polos mesmos. Na actualidade, o refuxio de Mougá ten albergados 68 cans e 27 gatos.

O contrato sairá a licitación por 500.036,50 euros IVE incluído, máis do dobre que o contrato actual. Este incremento está motivado pola ampliación de recursos tanto humanos como materiais necesaria para o cumprimento da nova lei estatal de benestar animal. A duración será de catro anos con posibilidade de unha prórroga dun ano.