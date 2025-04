Se inician nas Pontes os trámites para a creación do arquivo histórico mineiro

O Concello das Pontes iniciará proximamente, os trámites para habilitar un antigo inmoble da Calvo Sotelo e a subestación como arquivo histórico mineiro e albergar toda a documentación xerada polas dúas compañías (Calvo Sotelo e Endesa) que explotaron a mina de lignito pardo do municipio.

Así, o executivo local solicitará, a Endesa a cesión do inmoble, situado na entrada do municipio, na AC-861, para evitar a súa demolición, mellorar a súa estética e para albergar as máis de 300 caixas de documentación empresarial e industrial cedidas xa pola empresa eléctrica ao Concello das Pontes así como os múltiples obxectos e elementos históricos procedentes da mina que, na actualidade, custodia o concello en diversos inmobles de titularidade municipal.

Así, o rexedor local apunta que “para nós hai elementos patrimoniais que quedan da antiga Calvo Sotelo, como é este edificio, despois foi reutilizado por Endesa como centro de informática, e como o antigo transformador da Calvo Sotelo que poden ter un uso útil e práctico para o Concello. Podemos empregalos como arquivo histórico do complexo mineiro eléctrico que na actualidade está localizado en diversas ubicacións e deste xeito poderemos telo centralizado, a diposición de calquera investigador, de calquera persoa interesada na historia e tamén a disposición da veciñanza das Pontes”

Por outra banda, o concello traballa na elaboración dun convenio con Endesa para recepcionar toda a documentación que aínda está en posesión da empresa para, posteriormente, avanzar na recuperación, organización e conservación de todos os fondos documentais existentes e poder constituír un arquivo histórico local da minería.

Desde o Concello das Pontes afirman que con esta iniciativa o que se busca é poder “asegurar o coñecemento e a difusión da cultura mineira na vila e poñer a disposición da investigación unha documentación moi importante para o estudo da industrialización en España e sobre todo, nun sector determinante para a economía durante o século XX”.