Un Martes Santo ferrolano que acabó con lluvia. La de la Columna y Esperanza tuvo que acortar su recorrido

El procesionario de la Semana Santa de Ferrol incluye dos desfiles el Martes Santo. Uno de ellos es el del Cristo de la Buena Muerte, que rememora la antigua imagen que se veneraba en un oratorio del barrio de Ferrol Vello, y la Virgen del Perdón y de la Misericordia, que organiza la Cofradía de la Soledad y que discurría por Ferrol Vello, si bien a partir del año 2023 se varió el recorrido por el barrio de A Magdalena. El segundo es el de Jesús Atado a la Columna y Virgen de la Esperanza.

PROCESIÓN DEL CRISTO DE LA BUENA MUERTE

La procesión salió a las 19.30 horas y las de la Capilla de la Venerable Orden Tercera. No ocurrió lo de la noche del Lunes Santo, las condiciones meteorológicas eran buenas y la procesión pudo efectuar todo el recorrido previsto.

El desfile procesional del Cristo de la Buena Muerte habitualmente estaba protagonizado por un único paso, el del Cristo de la Buena Muerte, al que se sumó en el 2022 el de la Virgen del Perdón y la Misericordia, una talla de Juan José Negrí Acevedo (2015) y este año con una nueva imagen del Cristo obra del imaginero Jesús Cepeda.

La procesión salió desde la glorieta de Alfredo Martín, tras la Cruz Guía figuraba la Agrupación Musical «Nosa Señora do Nordés» de la OJE, que este año estrenó nueva uniformidad, a la que seguían los tercios de la Cofradía de la Soledad así como representaciones de las Cofradías hermanadas, y avanzó por la calle Real para bajar por San Diego a la Magdalena, desde la que subió por Coruña para regresar por Real.

A la salida del templo de la VOT de la imagen del Cristo la Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Buena Muerte interpretó el himno Nacional y seguidamente «la muerte no es el final».

En esta procesión se estrenó la imagen del Cristo de la Buena Muerte, obra del imaginero sevillano Jesús Cepeda, una talla de estilo barroco que representa a Jesús en una cruz arbórea, con los ojos cerrados y rostro sereno, y que sustituye a la talla del artista David Dosantos Feal y en el año 2005 había sustituido a la más antigua, que data de la segunda mitad del siglo XVII y que antiguamente se veneraba en un pequeño oratorio, al aire libre, próximo a la desaparecida iglesia parroquial de San Julián, en el muelle denominándose Cristo de la Luz y de la Buena Muerte. Actualmente la talla se conserva en el interior de la capilla de la Orden Tercera.

El Cristo de la Buena Muerte era portado directamente en su cruz, sin trono, a sus pies un ramo de rosas rojas, y a la que le daban escolta de honor varios miembros de la Guardia Civil.

Cerraba la procesión, detrás del trono de la Virgen Virgen del Perdón y la Misericordia, la Banda de Música de Nuestra Señora de la Misericordia de Viveiro.

Presidieron en nombre del gobierno municipal las ediles del Partido Popular Blanca García Olivares y Elvira Miramontes Mas, así como el Comandante Director de la Escuela de Especialidades de la Armada Esengra, capitán de navío José Luis Guevara Romero, junto con el comisario episcopal de la Cofradía de la Soledad y ex hermano mayor, José Evia.

PROCESIÓN DE JESÚS ATADO A LA COLUMNA Y VIRGEN DE LA ESPERANZA

Procesión de Jesús atado a la Columna y la Santísima Virgen de la Esperanza, la tercera procesión que organiza la Cofradía de Dolores en Semana Santa está protagonizada por las dos imágenes que le dan nombre. Una procesión que tuvo que retrasar su salida durante una media hora por el pasó del anterior desfile procesional.

Eran las nueve y media de la noche y con un abarrote total en las calles y muy especialmente en la zona frontal a la iglesia de los Dolores, La esperada lluvia no hizo acto de presencia en los comienzos de la procesión pero cuando ésta circulaba por la calle Real comenzó a caer un fuerte aguacero lo que obligó a recortar el recorrido al llegar a la calle Concepción Arenal , cubriendo las imágenes con plásticos, y a toda prisa de los portadores emprender regreso a la sede de Dolores.

En el inicio de la procesión, tras la Cruz Guía abría marcha la agrupación musical Virgen de la Amargura.

La Cofradía de Dolores tuvo este Martes Santo el estreno después del pasado año de la imagen de Jesús Atado a la Columna, la primera imagen de un paso de misterio a la que este año año se ha añadió la de Cleofás, y que en próximos años irá sumando otras figuras –un romano, un flagelador-. Fernando Murciano, un imaginero sevillano que es también el autor de otras obras incorporadas en los últimos años al patrimonio servita –Jesús Cautivo, la Virgen de la Amargura, Oración en el Huerto y la réplica actual de San Juan Evangelista- es el autor de esta segunda imagen al igual que la de Jesús atado a la columna.

A la salida del Trono de Jesús de la Columna del «Corralón», con portadores del Cristo de la Misericordia, la Agrupación Musical ACOTAGA interpretó, música y letra, la canción «mi barca» dedicada al titular del Tercio..

«Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres, que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca: junto a ti buscaré otro mar».

Y continuaron los cofrades de varios tercios, entre ellos el penitencial sus pasos por la calle Méndez Núñez

Hasta que de nuevo salía el segundo trono o paso, el de la Virgen de la Esperanza, con una pieza de saludo interpretado por la Agrupación Musical Jesús Nazareno, portadoras, escolta de honor de miembros del Tercio del Norte de la Infantería de Marina y la preciosa imagen entre un mar de más de seiscientas rosas.

En esta procesión despierta gran fervor la imagen de la Santísima Virgen de la Esperanza, el primer trono que en España llevó una dotación de portadoras desde hace 30 años..

En este 2025 se cumplen 41 años de la creación del Tercio de la Esperanza, va portado por más de 60 mujeres por ello goza de especial popularidad y el trono es conocido como el de “las niñas”. Cabe recordar que la Cofradía de Dolores de Ferrol fue pionera en España, hace tres décadas, en crear una dotación femenina para llevar un trono. Llevan capuz verde y su tercio viste también este color.

Presidieron el comandante jefe del Tercio del Norte de la Infantería de Marina, coronel Antonio Palmero Romero; la senadora del Partido Popular Verónica Casal Míguez; la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiro Barros; José Fernández, medalla de Oro de la Cofradía de Dolores; y en nombre del gobierno local de Ferrol, las ediles María del Carmen Pieltain Fernández, Patricia Cons y María del Carmen Fraga; y la edil socialista Ana Lamas Villar. También se contaba con una representación de las Hermandades de Viveiro. La presidencia religiosa la ostentaba el actual delegado diocesano de Liturgia y Cofradías, Cándido Jesús Otero López.

Fuerte aguacero , pero hubo despedida

Y todo fue perfecto, salida de los «tronos«, cantidad de público no solo en la calle Méndez Núñez frente a la iglesia de Dolores sino en todo el recorrido, magnífica la parte musical y buen desarrollo del desfile procesional hasta que sobre las diez y media de la noche un fuerte aguacero obligó a recortar el recorrido y a «toda marcha», con enorme esfuerzo por parte de los portadores y portadoras, tratar de llegar lo antes posible a la sede de Dolores.

Una noche cargada de agua que no impidió que numerosos fieles acudieran a Méndez Núñez para aplaudir el esfuerzo realizado y a la vez, a pesar de la lluvia poder contemplar como la imagen de la Virgen se retiraba , poco a poco, en el ·»corralón».

Mientras, aguantando la lluvia las portadoras y los músicos, como homenaje a la Esperanza la Agrupación del Nazareno, antigua Banda Ferrol, interpretó y cantó, canción también seguida por muchos de los asistentes “Una madre no se cansa de esperar”, «Cuántas veces siendo niño te recé /Con mis besos te decía que te amaba /Poco a poco con el tiempo/ olvidándome de ti /por caminos que se alejan me perdí (Por caminos que se alejan me perdí)…..

Hoy he vuelto madre a recordar / cuántas cosas dije ante tu altar / y al rezarte puedo comprender /que una madre no se cansa de esperar. (Que una madre no se cansa de esperar).

Mientras el trono avanzaba y retrocedía y la imagen «era bailada» por las portadoras entre aplausos y vivas a la Virgen de la Esperanza.

Una noche llena de esperanza, esperanza de que en las siguientes fechas no nos acompañe el mal tiempo.

PROCESIONES DEL MIÉRCOLES SANTO

–19:00 horas. Nuestra Señora de los Cautivos y del Santísimo Cristo Redentor, Cofradía de la Merced

La procesión de la Virgen Blanca marca el inicio de la participación de esta cofradía en la Semana Santa de Ferrol. En 2022, se cumplió una década desde la primera salida de esta imagen, a la que la banda Acotaga acompaña tradicionalmente con la marcha «Líbrame», compuesta en su honor.

Pasos: Nuestra Señora de los Cautivos (José Hurtado, 2012) y Cristo

Redentor (José Rivas, 1927). Lugar de salida: Capilla de la Merced, con recorrido por María, Méndez Núñez, Real, Sánchez Barcáiztegui, Magdalena, Tierra, Real, Méndez Núñez, María y retirada

–19:30 horas. Cristo de los Navegantes, Cofradía de la Soledad

Esta procesión ha sido tradicionalmente un evento propio de la parroquia, independiente de las cofradías penitenciales de la ciudad. Sin embargo, desde 2022, la Cofradía de la Soledad se encarga de su organización. El desfile se caracteriza por la ausencia de capuchones y la gran participación de vecinos, miembros de las cuatro marinas, y fieles que acompañan al Cristo de los Navegantes.

Paso: Cristo de los Navegantes (Enrique Carballido, 1949)

Lugar de salida: Iglesia de Nuestra Señora del Socorro. Recorrido: Parroquia del Socorro, Merced, Comellas, San Antonio, San Francisco, Rastro, Puerta del Parque del Arsenal, salida por la puerta de la Cortina, Avenida de la Marina y retirada en la iglesia del Socorro

–21:00 horas. Cristo del Perdón y María Santísima de los Desamparados, Cofradía de las Angustias

Esta procesión se sumó al procesionario en 1986, gracias a la iniciativa de cuatro cofrades de la Hermandad de Esteiro, quienes decidieron portar en andas al Cristo del Perdón. Pasos: Cristo del Perdón (Guerra Felipe, 1864) y María Santísima de los Desamparados (s. XIX)

Lugar de salida: Santuario de las Angustias con un recorrido por. Recorrido: plaza de las Angustias, Sánchez Barcáiztegui, Magdalena, Carmen, paseo de Pablo Iglesias y retirada en el Santuario de Nuestra Señora de las Angustias.



–22:30 horas. Procesión de la Penitencia, Cofradía de los Dolores

Antes del inicio de la procesión, a las 21:45 h, los cofrades participan en un acto penitencial. Lo más distintivo de este desfile es la presencia de penitentes cargando cruces y arrastrando cadenas, simbolizando su sacrificio y devoción.

Pasos: Cristo Yacente (Pablo Lanchares, 2016) y Cruz Sudario

Lugar de salida: Iglesia de