Aberta en Narón a inscrición nun curso de Operador/a de guindastres de taller

O Concello de Narón abre este mércores 16 ás 8.30 horas o prazo de inscrición nun curso de Operador/a de guindastres de taller: ponte guindastre, pórtico e semipórtico. Así o anunciou a edil de Formación, Natalia Hermida, que recordou que esta acción do Programa municipal de formación se dirixe a persoas maiores de 18 anos, desempregadas e empadroadas no Concello de Narón, se ben no caso de non cubrirse todas as prazas con persoas empadroadas en Narón poderán acceder as doutros concellos.

O período para inscribirse permanecerá aberto ata o 24 deste mes ás 13:30 horas. O curso, que oferta un total de doce prazas, terá unha duración total de 58 horas (das que 18 serán de módulos transversais presenciais) e as datas previstas son do 5 ao 21 de maio deste ano. As clases desenvolveranse no Centro Municipal de Formación Irmás Froilaz, na Gándara, de 9.00 a 14.00 horas de luns a venres, agás os días 15, 16 e 19 de maio, cando a saída será ás 13:30 horas.

A parte práctica levarase a cabo en empresas asentadas no polígono de Río do Pozo, tamén en Narón. A parte teórica do curso, con 20 horas, adicarase a contidos como normativa, o operador de guindastre, riscos, causas e a súa prevención, coñecementos xerais de mecánica, tecnoloxía de aparatos de elevación, emprego dos aparatos de elevación e normas de seguridade, a manipulación de materiais e os controis, mantemento e avarías, entre outros.

Así mesmo, haberá unha parte práctica, tamén de 20 horas, sobre exercicios de manipulación, de emprego, e de control e situacións de emerxencia, e módulos transversais de prevención de riscos laborais no sector naval e medio ambiente do sector naval, orientación laboral e busca de emprego e igualdade de oportunidades, así como unha charla e unha visita. As solicitudes poderán presentarse no Rexistro Xeral do Concello, na Sede Electrónica e polos restantes medios contemplados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

O alumnado seleccionarase por rigorosa orde de inscrición no rexistro e o listado provisional de persoas admitidas, suplentes e excluídas publicarase na Sede Electrónica do Concello. O alumnado seleccionado será informado telefonicamente da súa admisión para confirmar a praza.

Para recibir máis información pode consultarse a páxina web do Concello de Narón ou contactar co Servizo Sociocomunitario Municipal, a través do número de teléfono 981 337 700 (extensións: 1108 e 1109).