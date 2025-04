As Pontes adjudica las obras de reurbanización de la plaza do Barreiro

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de As Pontes adjudicó el proyecto de reurbanización de la praza do Barreiro a la empresa local Ambientum, una actuación con un presupuesto de 372.644 euros con cargo a la Diputación Provincial de A Coruña.

El proyecto, que continúa las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento en los últimos años, pretende incrementar los niveles de funcionalidad, seguridad, accesibilidad, eficiencia energética, calidad ambiental y sostenibilidad en esta zona de ocio y recreo y para ello se crearán zonas de estar y reunión, así como una zona de juegos, que permitirá la participación, interacción y desarrollo de las habilidades infantiles, introducidas en una amplia zona ajardinada y vías de tránsito y comunicación con los edificios que rodean la plaza, eliminando las barreras físicas existentes y creando itinerarios accesibles.

“Na actualidade a Praza do Barreiro ocupa dentro do barrio unha superficie de 2.500 m², configurándose en dous niveis comunicados por unha ampla escaleira central, tendo en conta que se trata dun espazo público inserido entre bloques residenciais, proponse a creación de dous grandes espazos axardinados, un ao sur orientado ao xogo e outro ao norte con zonas de descanso, deseñándose amplos sendeiros peonís, dentro nunha alameda tradicional ” señalan desde el Ayuntamiento de As Pontes.

El proyecto aprobado también incluye mejorar el acceso a los edificios, manteniendo la privacidad en las viviendas mediante la implementación de bandas verdes ajardinadas perimetrales.

Asimismo, se instalará nueva canalización eléctrica y nuevas farolas y focos LED, también se ejecutará una red de drenaje de aguas pluviales conectada a la red de saneamiento municipal existente, así como la elevación de arquetas y pozos existentes y la colocación de nuevas tapas de registro en cada uno de ellos.

Por otro lado, se instalará una red de riego automático para proporcionar el agua necesaria a las zonas ajardinadas y por último se dotará la zona de mobiliario urbano de plástico reciclado mediante la colocación de bancos y papeleras.