Se celebró una reunión de trabajo del proyecto europeo Erasmus+ CEDE en el Campus Industrial de Ferrol

La Sala de Juntas de la Vicerreitoría del Campus Industrial de Ferrol acogió este martes una reunión de trabajo del Proyecto Europeo Erasmus+ Creative Engineering (CEDE) que coordina, en representación de la Universidade da Coruña (UDC), la profesora del Campus Industrial de Ferrol Ana Isabel Ares Pernas, y en el que participan otros 10 docentes vinculados a la Escuela Universitaria de Diseño Industrial (EUDI) y a la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF).

A lo largo de la jornada y después de la presentación de la mesa redonda por parte de la profesora Cristina Prado de la EUDI, se procedió a la revisión y validación de cinco módulos formativos para incorporar en los planes de estudio de las distintas titulaciones de ingeniería en toda Europa. Esta labor fue desarrollado por un grupo de profesores y profesoras de la Universidade da Coruña (UDC) ajenos al proyecto a lo que se sumó estudiantado de las dos escuelas de Ingeniería del Campus Industrial de Ferrol, así como representantes de colegios de ingeniería. También participaron en este proceso de testeo las empresas MINT, Gasóleos San Marcos, Anta Norte y Tecnopro Hispania.

El principal objetivo del Proyecto Europeo Erasmus+ Creative Engineering (CEDE) es el de contribuir al desarrollo de las habilidades creativas del estudiantado de las titulaciones universitarias de ingeniería y potenciar entre estos jóvenes y chicas otras destrezas llave como pueden ser la resolución de problemas o el pensamiento crítico.

En esta iniciativa de innovación docente financiada por la Comisión Europea participa profesorado vinculado a campus no centrales de la Slovak University of Agriculture de Nitra (Eslovaquia), de la Kocatürk Danismanlik de Adana (Turquía), de la Università degli Studi del Molise de Campobasso (Italia), de la University of Diethnes Panepistimio Ellados de Thermi (Grecia) y de la Universidade da Coruña (España).