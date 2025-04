Se convoca en Ferrol unha nova edición do certame literario Carmela Loureiro

O Concello de Ferrol prepara unha nova edición do certame literario Carmela Loureiro, tras aprobarse na XGL (Xunta de Goberno Local) do luns 7 a convocatoria que se rexerá polas Bases reguladoras específicas do certame aprobadas polo Pleno do Concello de Ferrol con data 7 de febreiro de 2022, publicadas no taboleiro de anuncios da web municipal.

A través deste certame, o Concello de Ferrol dá cumprimento aos obxectivos e medidas recollidas no Plan municipal de normalización lingüística, fomentado o emprego da lingua galega entre a mocidade, promovendo a súa participación nas actividades culturais e literarias.

Poderán concorrer a esta convocatoria todo o alumnado dos centros de ensino non universitario do Concello de Ferrol e daqueles centros da comarca queformen parte da Coordinadora de Equipas de Normalización Lingüística de Ferrolterra (CENL), que cumpran os requisitos e as finalidades destaconvocatoria.

Os premios serán unha tablet para cada persoa premiada por cada categoría en cada unha das tres modalidades: microrrelatos, micropoesíae microteatro, e un libro electrónico por cada accésit concedido nos supostos de que o xurado o estimase conveniente.

O prazo para a presentación de solicitudes de participación no certame será de 30 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no BOP.