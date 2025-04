Concello de Ferrol y Xunta cofinanciarán las obras en las instalaciones deportivas de los ceips públicos

La junta de gobierno local de Ferrol ha aprobado los proyectos de obras en las instalaciones deportivas de los diez ceips de titularidad municipal, en una actuación que está cofinanciada por la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia, donde la administración autonómica aportará 500.000 euros, de los 1.038.412,10 euros destinados.

Así lo anunciaba este lunes en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela, en un paso más en el “compromiso coa comunidade educativa de arranxar as súas instalacións deportivas, que servirán para todos os alumnos e para toda a cidade, inmersa no proxecto Ferrol cidade do deporte.”

Siguiendo con la planificación, el siguiente paso será la licitación de las obras que esperan puedan estar adjudicadas en verano.

La inversión en cada uno de los centros educativos “depende das necesidades detectadas e dos problemas a subsanar”, afirmaba el regidor.

En el no barrio de San Xoán, en el Ceip San Xoán de Filgueira se investirán 165.126,30 euros; en el barrio de Esteiro, en el Ceip Isaac Peral, 151.915,03 euros, y en el Ceip Esteiro 44.830,98 euros; en la zona rural, en el Ceip Pazos, 149.179,40 euros, y en el Ceip plurilingüe A Laxe 109.458,26 euros; en Canido, en el Ceip plurilingüe Juan de Lángara, 133.064,52 euros, y en el Ceip Cruceiro de Canido 119.602,23 euros; en el barrio de Recimil, en el Ceip plurilingüe Ángela Ruíz Robles, 52.064,30 euros; en el barrio de Caranza, en el Ceip Ledicia, 81.328,88; y en el barrio de Ultramar, en el Ceip plurilingüe Ponzos, 31.842,20 euros.