La CIG celebrará 16 movilizaciones el 1 de mayo con un grito de denuncia «contra las guerras»

La de Ferrol tendrá lugar en la Avenida de Esteiro a las 12.oo horas.

La CIG celebrará 16 movilizaciones descentralizadas con motivo del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, en una jornada en la que se hará un grito de denuncia «contra las guerras».

‘Traballo, dereitos, soberanía. Galiza contra as guerras« este es lema con el que el sindicato nacionalista realizará sus protestas, una cita que ha sido presentada por el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, en rueda de prensa este lunes.

Así, Carril llama a «llenar las calles» contra las «guerras imperialistas «y la «militarización» de la sociedad en un contexto de «sumisión» de la Unión Europea a los intereses «belicistas» de Estados Unidos y en el que la extrema derecha «crece«, por lo que se viven «situaciones perfectas para el fascismo».

Lamenta que les «preocupa» la «obediencia» de la UE a Estados Unidos en gasto militar, puesto que el Gobierno español está «alineado sin reparos» con una «campaña descomunal de propaganda recurriendo al miedo» para «priorizar presupuestos bélicos sobre necesidades sociales«. Y a ello suma reivindicaciones como que «Palestina vencerá», así como «la autodeterminación de los pueblos».

Remarca que el objetivo de este gasto militar es «rebajar salarios» y «flexibilizar» derechos. Todo ello en un momento en el que «el 60%» de los empleos que se crean son fijos discontinuos y temporales, unido a que «crece la pobreza laboral».

MANIFESTACIONES

Solo tres de las 16 movilizaciones no tendrán lugar a mediodía el 1 de mayo: la de Ourense (Praza Maior) y Vilagarcía Casa do Mar) serán a las 11,30 horas, mientras que la de Cangas saldrá a las 18,00 horas de la Praza do Concello.

El resto de manifestaciones comenzarán a las 12,00 horas: A Coruña (Praza de Vigo); Carballo (Praza do Concello), Cee (Praza Otero Lastres); Ferrol (Avenida de Esteiro); As Pontes (Praza de América); Santiago (Praza Roxa); Lugo (edificio sindical); Cervo (fábrica de Sargadelos); Verín (Praza do Concello); Pontevedra (Praza da Ferrería); A Estrada (Praza do Mercado); Vigo (A Dobrada); A Guarda (Praza Avelino Vicente).

ASAMBLEAS DE DELEGADOS COMARCALES

Previamente, este miércoles, 9 de abril, la CIG celebrará asambleas de delegados en todas las comarcas que terminarán con movilizaciones delante de la Xunta. Reclaman medidas que pasen por un plan gallego de recuperación económica, empleo digno y defensa de servicios públicos.

A este respecto, Carril se ha referido al «éxito» en la convocatoria del pasado domingo en defensa de la sanidad pública gallega. En esta línea de fortalecer servicios públicos también urge medidas para una vivienda «digna«.

Cuestionado sobre el impacto de los aranceles para Galicia, Carril ha criticado la «nueva ofensiva» de Estados Unidos para «mantener la hegemonía«. Apuesta por que la UE abandone la OTAN y deseche el aumento en gasto militar. Opina que «hay que desdolarizar la economía» y cree que puede ser una «oportunidad» para aumentar la relación con los países del grupo de los BRICS.