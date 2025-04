O artista fenés Gael Ares disputa a final do concurso ‘Quero Cantar’ 2025

Dende moi pequeno, o fenés Gael Ares prefería un instrumento musical a calquera outro xoguete. E antes mesmo de ir á escola, participaba xa en actividades musicais. Foi o caso do obradoiro no que estivo con tan só catro anos impartido por Davide Salvado. Un artista que o apadriñou e mesmo o convidou a subir con el ao escenario en varias ocasións.

Agora, con só 11 anos, Gael Ares conseguiu facerse un oco na próxima final do Concurso Quero Cantar da área de Cultura da Deputación da Coruña. A súa peza titulada ‘Bule-bule’, que mestura a música tradicional coa música electrónica, foi elixida como finalista por un xurado tradicional integrado, entre outros, polas Tanxugueiras.

Alén da súa traxectoria autodidacta con varios instrumentos, Gael ares comezou a estudar música máis formalmente con oito anos no Conservatorio de Ferrol, contando finalizar neste curso o grao elemental de contrabaixo. Tamén toca toda a percusión tradicional, ademais da gaita, desde os 5 anos, asistindo a clase con Dani Bellón.

Oitava edición do Quero Cantar

Son xa oito coa deste ano as edicións que suma o Concurso de música infantil e xuvenil ‘Quero Cantar’ da Deputación da Coruña. Un certame xa consolidado que ve como participantes das súas primeiras convocatorias vai facéndose oco nos escenarios.

A complexa selección de entre todas as propostas participantes das que subirán este domingo ás táboas do Teatro Colón correspondeulle nesta ocasión ás Tanxugueiras, auténtica revolución na música tradicional galega, a Hugo Guezeta, un dos rapeiros e letristas máis importantes do panorama musical galego, e a Jose Carballido, compositor, cantante e guitarra en proxectos como A Sombra dos Soños ou Khitara e quen xa ten conseguido o éxito no concurso con alumnado do CEIP de Caión, onde imparte docencia musical.

Mais logo da decisión do xurado profesional na fase previa, a quenda pasa agora a un xurado infantil e xuvenil, formado por alumnado con coñecementos musicais das mesmas idades que os participantes, e integrado neste caso por alumnas e alumnos betanceiros, chegados da Escola Clave de Fa e do Conservatorio Municipal de música «Carlos López García-Picos».

A gala final vaise celebrar este domingo 6 de abril ás 18.oo horas no Teatro Colón da Coruña.

A asistencia a esta gala é de balde, previa retirada de convite na web do Teatro Colón (a través da plataforma www.ataquilla.com). O evento será conducido pola actriz e contadora Soledad Felloza.

Finalistas na categoría infantil

Na modalidade infantil resultaron finalistas os grupos Gael Ares, de Fene; The Escarabots, de Boiro; e Libres, de Ourense:

Libres é un grupo formado por Alejandra, Lola, Eiden, Enzo, Sandra, Isabella, Paula, Hugo, Andrea, Elías e Sara, alumnado do CEIP Plurilingüe Irmáns Villar, de Ourense, coa peza titulada ‘Libre’, da autoría do docente Anxo Fernández. Así nos contan sobre ela: “Para nós, ‘Libre’ é unha canción que trata de poñerse no lugar do outro. A frase que máis representa esta idea é: “eu son ti”. Tamén nos gusta a idea de que todos somos especiais, máxicos, libres, grandes. Queremos que esta mensaxe chegue a todos os espectadores do Quero Cantar e oíntes da nosa canción porque é unha mensaxe moi importante”.

Gael Ares, de Fene, ten 11 anos e dende cativo os seus xoguetes preferidos foron os instrumentos musicais. Ten especial devoción pola música tradicional galega, coa que na actualidade experimenta fusionándoa coa música electrónica, como é o caso de ‘Bule-bule’, a peza que presenta a concurso. O seu artista preferido era Davide Salvado, a quen coñeceu nun obradoiro con só catro anos. Davide permitiulle acompañalo no escenario en varias ocasións. Con 8 anos comeza a estudar música no Conservatorio de Ferrol, contando finalizar neste curso o grao elemental de contrabaixo. Tamén toca toda a percusión tradicional, ademais da gaita, desde os 5 anos, asistindo a clase con Dani Bellón.

The Escarabots colle nome do CEIP de Escarabote (Boiro), onde estudan Nerea, Daniela, Xiana, Adriana, Iago, Ernesto, Aitana e Sarela, o alumnado integrante do grupo. Canda eles, o mestre de música do centro, Diego Bello Magán, compositor desta peza, ‘Agora sei nadar’ e membro da Asociación Madixiga, coa que é autor de varios libros sobre ensino musical. O tema fala da superación do acoso escolar por parte dun neno/a da idade do alumnado. Pretende unha mensaxe positiva, superando as dificultades desde o amor propio. A composición está realizada para voces escolares, baixo eléctrico, piano, guitarra, batería e violíns, instrumentos que abrangue o alumnado integrante do grupo.

Finalistas na categoría xuvenil

Emma Pérez e Candela Caamaño, alumnas da Escola Municipal de Música de Ames, compuxeron a súa propia canción dentro das clases colectivas de “Escribe as túas propias cancións”. Desde o primeiro momento, amosaron unha gran paixón pola música e unha motivación excepcional para crear algo propio. Ao longo do proceso, exploraron ideas, experimentaron con letras e melodías, e conseguiron plasmar as súas emocións nunha canción orixinal. A súa creatividade e implicación foron fundamentais para dar forma a unha peza que reflicte a súa visión artística e evolución musical. Este proxecto permitiulles non só expresarse a través da composición, senón tamén reforzar a súa confianza e ilusión pola música. Esta peza, ‘Preto de ti’, reflicte a súa visión artística e evolución musical.

WildFire, grupo rock con trazas do grunge e do metal, está formado por Uxía García Carneiro na voz, Nora Lora Castro na guitarra eléctrica, Maya Sáez Sandoval no teclado e Uxía Romero Yáñez na batería. Estas catro rapazas estudan 3º da ESO no IES Alexandre Bóveda de Vigo. Neste instituto coñecéronse e en 1º e 2º da ESO comezaron a tocar no club de música do instituto, un espazo onde aqueles estudantes con intereses musicais xúntanse e comparten vivencia s en torno á música, dando concertos por colexios e institutos da zona. A estrea do seu grupo realizouse na festa de Entroido do IES, gañando o concurso e tendo que aturar a crítica dalgúns rapaces que sostiñan que a vitoria estivo condicionada por ser un grupo composto integramente por mulleres. Esta polémica provocou a composición do tema Ladroas co que agora se presentan ao concurso Quero Cantar 2025. Queren demostrar que a súa capacidade e entusiasmo non entende de xénero.

Interestelares é un grupo formado en Cangas do Morrazo por Loaira, Tomé, Martín e Leire, que na edición anterior do Quero Cantar xa conseguiron o segundo posto na categoría xuvenil. A amizade, compromiso social, amor pola lingua e cultura propias ou a natureza, son temáticas que inspiran a música da banda expresada no seu pop-rock. As súas primeiras actuacións públicas foron en eventos da zona como a Festa da Queimada do Hío, o Area e Folk de Vilariño e o festival Son do Nadal en Cangas. Son totalmente autónomos no proceso creativo e empregan sempre a lingua galega. Nos tres anos de vida do grupo, apréciase xa a evolución e madurez dos artistas individualmente e como grupo, froito da experimentación o traballo colectivo e a ilusión. Nesta ocasión presentan a peza ‘Vai calor’.