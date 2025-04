A Deputación da Coruña destina 567.317€ a máis de 60 entidades deportivas da provincia

Beneficiario: AUTOMÓVIL CLUB AS PONTES Obxecto: ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL PARA TAREFAS DE ORGANIZACIÓN DOS EVENTOS PROGRAMADOS

Beneficiario: BILLAR POOL CORUÑA Obxecto: ELEMENTOS DE PROTECCIÓN E CONSERVACIÓN DO EQUIPAMENTO DEPORTIVO

Beneficiario: CLUB COMBAT Obxecto: ADQUISICIÓN EQUIPAMENTO PARA A PRÁCTICA DEPORTIVA DO JIU JITSU BRASILEÑO (BJJ): TATAMI CON ESTRUTURA ATENUANTE DE IMPACTOS E COLCHONETA DE ADESTRAMENTO «QUITAMEDOS»

Beneficiario: CLUB DE VELA FLUVIAL AS PONTES Obxecto: COMPRA DE EMBARCACIÓN DE VELA COLECTIVA PARA O CVF AS PONTES

Beneficiario: CLUB HÍPICO PRADO VENTURA Obxecto: INSTALACIÓN DE MALLAS MICROPERFORADAS NO LATERAL N-W DA PISTA CUBERTA

Beneficiario: CLUB TK DENODO Obxecto: ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ADESTRAMENTO NO CLUB

Beneficiario: GRUPO XUVENIL PIRAGÜISMO AS PONTES Obxecto: ADQUISICIÓN DUN REMOLQUE PARA CATAMARÁN, UNHA CASETA PARA VESTIARIOS E VARIAS PIRAGUAS DE COMPETICIÓN

Beneficiario: MOTO CLUB AS PONTES MARTIN VÁZQUEZ RACING

Obxecto: INVESTIMENTOS 2025 DO MVR AS PONTES RACING