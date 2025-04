Eixo Atlántico pide un pacto político gallego para negociar infraestructuras: «Hay el antecedente de Fraga y González»

Representantes del Eixo Atlántico, entidad que trabaja en el impulso de la cooperación transfronteriza, han urgido en la capital gallega que se cierre «un pacto de estado a nivel gallego» entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria que dé fuerza para presionar en Madrid y «negociar» infraestructuras viales y ferroviarias en vez de «tirárselas a la cabeza según quién gobierne».

El primero en verbalizarlo ha sido su secretario general, Xoán Vázquez Mao, quien ha advertido de la necesidad de que los partidos «dejen de hacer nacional pancartismo» y de «usar las infraestructuras como arma arrojadiza electoral». «Son la ‘Procesión dos Caladiños’ cuando gobiernan y la ‘Cofradía del Santo Lamento’ cuando están en la oposición, pero nunca se han sentado a negociar con el Gobierno central», ha advertido, antes de subrayar que existe «un antecedente» que dio frutos: «Fraga (el fallecido Manuel Fraga) negoció con Felipe González y llegaron las autovías».

«¿Por qué no se hace lo mismo con las infraestructuras actuales?», se ha preguntado, antes de insistir en que es preciso un pacto «de los grandes partidos» –en el hemiciclo gallego tienen representación PPdeG, PSdeG, BNG y hay también un diputado de Democracia Ourensana (D.O.)– que permita presionar con más fuerza en materia de infraestructuras.

El foro para lanzar este mensaje, que han secundado en sus intervenciones el presidente del Eixo Atlántico, Luís Nobre; y el vicepresidente del organismo y alcalde de O Barco de Valdeorras, el socialista Alfredo García, ha sido la presentación del documento ‘Infraestruturas viarias e ferroviarias na Eurorrexión. Situación a febreiro de 2025’.

Nobre ha resaltado la necesidad de reforzar las reivindicaciones con un pacto y Alfredo García también ha incidido en que sería importante lograr la unidad política, aunque con poco optimismo «Llevo muchos años de alcalde y es lo que tendríamos que haber hecho desde el primer día: un pacto sobre las infraestructuras que necesitaba Galicia», ha dicho.

Sin embargo, tras reflexionar sobre el «modelo de enfrentamiento y de no llegar a acuerdos bajo ningún concepto» que, a su modo de ver, prima en la actualidad, ha confesado que tiene «casi abandonada esta idea» y escasa confianza en que «pueda llegar a buen puerto».

El estudio presentado, que cubre los últimos 20 años, recoge los datos oficiales proporcionados por Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) e Infraestruturas de Portugal, y se limita a plasmar –han remrcado en las distintas intervenciones– «los datos objetivos» de acuerdo con el carácter «apartidista» del Eixo.

El acto lo ha arrancado el presidente del Consello Económico e Social (CES), Manuel Pérez, quien también fue alcalde de Vigo bajo las filas del PP entre 1995 y 1999, y en él ha intervenido, asimismo, además de los representantes del Eixo, el autor del informe, Francisco Gil.

«EL GOBIERNO PORTUGUÉS CUMPLE ESCRUPULOSAMENTE SUS COMPROMISOS»

El análisis constata avances y también los «déficits persistentes» en las infraestructuras viales y ferroviarias en la Eurorregión. Por ejemplo, se incide en que, pese a los pasos dados en alta velocidad, estos han sido «muy limitados» y no responden «a una mejora global».

Sobre la conexión de alta velocidad de la línea a la que el Eixo Atlántico se sigue refieriendo como «Ferrol-Lisboa» a modo de «posición política» y con el objetivo de seguir «trabajando para que sea así», Vázquez Mao ha remarcado que el Gobierno de António Costa fue «una bendición para Galicia» en el ámbito de la infraestructuras y que el Ejecutivo luso «está cumpliendo».

«Se están escuchando muchas cosas, algunas auténticas estupideces, como que ‘nosotros, antes de que llegue Portugal, llegaremos a la frontera’. Y es de justicia decir que Portugal está cumpliendo escurpulosamente con sus compromisos. El gobierno de Costa fue una bendición, solucionó la reforma de la linea de O Miño, cogieron todos nuestras propuestas, tramitaron el plan nacional de infraestructuras y están avanzando«, ha manifestado.

Así, ha recalcado que mantienen el plazo de que la conexión ferroviaria de alta velocidad pueda «llegar en Galicia a 2030″ e incluso advierten «de un posible decalaje de dos años, que podría ser en 2032«. «Pero no hacen una guerra de fechas», ha apostillado.

Más cauto se ha mostrado tras ser preguntado sobre si el Gobierno central cumple en la misma medida con las necesidades de Galicia. Ha optado por hacer una reflexión general de los últimos 20 años y ha incidido en que, tras épocas en las que no se hizo «nada» o en las que «se presentó un power point totalmente falso» (con José Luis Ábalos al frente de Transportes), se han empezado a dar pasos en la parte que correspondería a España de esta conexión del AVE.

«Costa tuvo una covnersación con Sánchez en la Cimeira de Viana (cumbre hispano lusa de Viana do Castelo) y le convenció. En este momento está desbloqueado el primer tramo, nuestra información es que está finalizado el estudio informativo previo de Vigo-O Porriño, aunque no sabemos por qué se atrasa la presentación. Y también que en breve se licitará el estudio informativo previo de O Porriño con la frontera«, ha detallado.

DE LAS TAREAS PENDIENTES EN EL EJE ATLÁNTICO A LA A-76

El informe analiza la situación de cada infraestructura y arranca con el eje atlántico de alta velocidad, cuyas actuaciones «pendientes» se refieren, se remarca, «a sus extremos norte y sur: los tramos A Coruña-Ferrol y Vigo-Frontera de Portugal».

Entre otras cuestiones, hace hincapié en que se «abandonase» el proyecto de prolongación del corredor del eje atlántico hasta Ferrol optando por «una solución mucho menos ambiciosa: la electrificación de la línea, la renovación de la vía y la construcción de un ramal que permita la circulación de trenes por el actual trazado entre A Coruña y Ferrol sin necesidad de invertir el sentido de la marcha ni parar en la estación de Betanzos-Infesta».

Sin embargo, constata que la «única actuación propuesta que se materializó hasta ahora» fue la relativa al ramal de conexión o desvío de Betanzos.

El estudio también recalca las consecuencias económicas de que no exista «conexión directa» entre el eje atlántico y Portugal, con dos actuaciones en el foco: la renovación integral del tramo Redondela-bifurcación Arcade, que incluye un desvío en Redondela para permitir la circulación directa de trenes de mercancías o de viajeros que no tengan como destino Vigo y la salida sur de Vigo Urzáiz hasta O Porriño y la posterior continuación hasta la frontera en Tui.

Sobre la salida sur de Vigo, el informe refleja que en febrero de 2025 «aún se aguardaba el anuncio de su aprobación provisional y sometimiento a información pública«. Pero también se analizan las tareas pendientes en las conexiones Ourense-Lugo, Vigo-Ourense, el ramal Guillarei-Frontera con Portugal, A Coruña-Lugo, Monforte de Lemos-León (hasta Covas) y Lugo-Santiago; además de poner el foco en las vías.

De hecho, uno de los elementos más negativos señalados es la autovía A-76 (Ponferrada-Ourense), que «no ha experimentado avance alguno en los últimos 20 años». También se analiza la situación de la A-54 (Lugo-Santiago), de la que se recuerda que fue «anunciada» en 1992 y la previsión es finalizarla este año.

Vázquez Mao ha incidido en la rueda de prensa en la «falta de peso político» de Galicia a la hora de negociar para reivindicar infraestructuras (a lo que contribuye también, ha esgrimido, una población menor que la de otras regiones) y ha defendido que «hay dinero» para infraestructuras. Al respecto, se ha preguntado «por qué el Gobierno no aplica o la Xunta no pide el uso de fondos Next Generation».