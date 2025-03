Visita do bispo de Mondoñedo-Ferrol a San Sadurniño

O Concello de San Sadurniño recibe ó bispo de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos, que continúa percorrendo a súa diocese para coñecer de preto a realidade dos municipios que a integran.

No encontro -no que tamén participaron o párroco de San Sadurniño, Javier Santiago Sanmartín, e a concelleira de Participación veciñal e Axenda 2030, Raquel Piñeiro– abordáronse temas de gran interese para o Concello e para a diocese, como o problema do acceso á vivenda, a situación sociopolítica actual ou o valioso patrimonio arquitectónico e cultural ligado á Igrexa que existe no noso municipio.