Presentada la revista Ecce Homo y el procesionario de la Semana Santa Ferrolana 2025

El presidente de la Junta de Cofradías desgranó los contenidos de la revista, junto con el procesionario, en la antigua capilla del Torrente Ballester.

El presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ferrol, César Carreño, presentó en la tarde de este viernes 28 de marzo la nueva edición de la revista Ecce Homo destacando que desde su nacimiento en 2021, se ha consolidado “como unha ferramenta de divulgación, reflexión e memoria” y un espacio en el que conviven la “investigación rigorosa, o relato vital e a emoción colectiva”.

El acto, celebrado en la antigua capilla del centro cultural Torrente Ballester, sirvió para repartir ya al público asistente los primeros ejemplares de la revista y también del procesionario, salidos un año más de la Imprenta de la Diputación Provincial.

Carreño desgranó el contenido de la revista a través de varios capítulos. El del patrimonio, con las aportaciones de José Romero, arquitecto “que nos guía pola segunda fase das obras de rehabilitación da igrexa de Dolores”, en un artículo que más que una descripción técnica “é unha viaxe ao substrato material e simbólico do templo”, y de Mario Valdivieso, cuyo trabajo sobre la historia de la capilla de la Merced “é un bo exemplo de como combinar fontes documentais e perspectiva histórica cunha narrativa amena e chea de contexto”.

Destacó también en su intervención el papel de las personas como protagonistas y transmisoras de la tradición. En este apartado citó el artículo de Justo Javier Brotons Casal, que ofrece un homenaje íntimo a su padre, Justo Brotons Rey. “A súa testemuña, ademais do valor afectivo, achega unha documentación valiosa sobre a fundación da Irmandade do Ecce Homo”, señaló César Carreño. También el de Antón Niñe Fernández, que aporta a esta edición un trabajo sobre el escultor Xosé Rivas Fernández, “que é unha contribución notable ao estudo da imaxinería galega do século XX”.

Habló el presidente de la Junta, igualmente, de la reflexión teológica, “e tamén moi persoal”, que ofrece Benito Méndez sobre el sentido de la Pasión en la experiencia humana. Sobre música y cultura popular hablan dos artículos, uno de Alejandro García París sobre los 40 años de historia de la Banda de Cornetas, Gaitas y Tambores de la Cofradía de las Angustias, y otro de Fernando Dopico Blanco, en el que viajamos al siglo XVII para explorar el papel de la música, las danzas y los juegos en la antigua Cofradía de San Roque, según dijo Carreño, con “unha perspectiva moi enriquecedora sobre como se vivían as celebracións relixiosas na tradición galega, máis alá do actual formato procesional”. Por último, como en cada edición, este número de Ecce Homo ofrece el pregón de la Semana Santa del año pasado, en este caso escrito por Marta Fernández Corral y “cargado de humanidade”.

El acto fue presentado por Fernando Iguacel, secretario de la Junta de Cofradías, que fue dando la palabra a la diputada provincial Rosa Ana García López, responsable de Industria, Emprego, Política Demográfica e Medio Ambiente en la Diputación de A Coruña; a Martina Aneiros, delegada territorial de la Xunta en Ferrol y al alcalde, José Manuel Rey, que cerró el acto. Entre los asistentes se encontraba el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, vicealmirante Gonzalo Villar Rodríguez, y los presidentes de Cofradías y Hermandades.

La revista y el procesionario

Se imprimieron 7.000 ejemplares de la revista y 15.000 del procesionario, así como 300 del cartel. Todo este material será repartido en unos días por las oficinas de turismo, hoteles, las cinco cofradías, la sede de la Junta General y el Museo de la Semana Santa, para distribuirlo gratuitamente a todas las personas que lo soliciten. Cuando estén disponibles -a lo largo de esta semana- se avisará a través de las redes sociales de la Junta de Cofradías. En la presentación de este viernes se hizo referencia a los dos meses de antelación con los que es obligatorio enviar a la Diputación Provincial los materiales para la impresión, una circunstancia que facilita el que después pueda haber algún cambio puntual en la información que ofrecen los procesionarios. Este año, en sus páginas se incluyen además de las procesiones, los cultos y otros actos de las hermandades.

«Prepararnos para a Semana Santa do 2025»

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, afirmó que “preparámonos para unha celebración que, sen lugar a dúbidas, é un dos eventos máis importantes da nosa cidade, reunindo cada ano a miles de persoas que desexan vivir e coñecer unha das Semanas Santas máis importantes de España”.

“Esta publicación non só nos axuda a prepararnos para a Semana Santa do 2025″ -manifestó el regidor- «senón que tamén nos permite rememorar os momentos vividos no 2024. Grazas á revista do Ecce Homo coñecemos novos detalles da Semana Santa a través de diferentes artigos e reportaxes, como o que nos permite ver como locerá este ano a igrexa de Dolores, tras varios anos de rehabilitación”.

Para finalizar, el alcalde de Ferrol agradeció a la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ferrol “o intenso traballo, o gran esforzo e o amor que poñen cada ano na edición e publicación desta revista e, tamén, que todo estea perfecto para gozar da Semana Santa en toda a súa magnitude”.

Finalmente se dio paso a un breve concierto de la banda cofrade Acotaga, que interpretó tres marchas de las que constituyen su repertorio de Semana Santa.

El acto se retransmitió en directo a través del canal de Youtube de la Junta General de Cofradías y Hermandades –https://www.youtube.com/@semanasantadeferrol1616– y contó con intérprete de lengua de signos.

El próximo sábado día 5 de abril, a las 19.30h en el teatro Jofre, se celebrará el pregón de la Semana Santa de Ferrol, que corre este año a cargo del sacerdote y jesuita David Cuesta Gómez. El acto terminará con un recital de la Escolanía de la Catedral de Santiago.