O Consello sectorial da Lingua fai balance en Ferrol das actividades dos últimos meses

A concelleira de Normalización Lingüística de Ferrol, Patricia Cons, presidiu o Consello da Lingua. Nesta reunión, Cons deu conta dos programas de dinamización lingüística que está a desenvolver dita concellería, como o certame Artístico Poesía e Imaxe, que esta edición tivo unha elevada participación do alumnado de diferentes centros de ensino non universitario de Ferrol e daqueles centros da comarca que pertencen á Coordinadora de Equipos de Dinamización Lingüística de Ferrolterra.

O xurado, formado por profesorado da Coordenadora, seleccionou un total de 35 traballos de alumnado de 18 centros de ensino, nos diferentes niveis, catro deles da categoría audiovisual. A exposición cos cadros correspondentes a cada traballo seleccionado abrirase ao público o próximo 26 de abril, e nese día entregaranse os premios aos autores no centro cultural Carvalho Calero.

Con respecto ao certame Literario Carmela Loureiro, nos próximos días publicarase no BOP a convocatoria da XI edición deste certame de microrrelatos, micropoesía e microteatro destinado á rapazada de 3o ciclo de Primaria, bacharelato, ESO e ciclos formativos.

O programa Apego, pola lingua, pola vida pechará no mes de abril a súa programación de inverno tras ofrecer seis actuacións para familias con nenos e nenas de diferentes idades. No mes de maio ofertará unha nova programación con música, teatro e contacontos. Tamén Ferrol tivo participación tanto no Club de Debate, con dous equipos do IES Canido que pasaron á final galega, que terá lugar o 26 de abril en Vilagarcía de Arousa, como no proxecto Youtubeiras+ 2025 promovido polas tres universidades galegas, a Deputación da Coruña e 12 concellos.

Unha iniciativa de dinamización lingüística que xorde no ano 2015, dedicado á mocidade, co principal obxectivo de incrementar e pór en valor a presenza do galego en Internet e as redes sociais. Está previsto que Ferrol acolla a vindeira gala de Youtubeiras +2025.

No consello de hoxe tamén se tratou a proposta de actualización e revisión do Plan municipal de normalización lingüística.