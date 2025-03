‘Quero Cantar’ da Deputación de A Coruña fai públicos os grupos e solistas que actúan na final da VIII edición

Na modalidade infantil resultaron finalistas The Escarabots, de Boiro; Libres, de Ourense e Gael Ares, de Fene. Na modalidade xuvenil resultaron finalistas Emma&Candela, de Ames; Wildfire, de Vigo e Interestelares, de Cangas. A gala final do certame organizado pola área de Cultura da Deputación da Coruña, celebrarase o domingo 6 de abril, ás 18 horas, no Teatro Colón.

O concurso de música infantil e xuvenil ‘Quero Cantar’ da Deputación da Coruña revela as propostas finalistas da súa oitava edición. As formacións e solistas seleccionadas teñen agora a oportunidade de interpretar os seus temas en directo e engaiolar o xurado na gala final que se celebrará como cada ano no Teatro Colón da Coruña, neste caso o domingo 6 de abril, ás 18:00 horas.

A gala estará presentada pola actriz e contadora Soledad Felloza e, alén das actuacións dos grupos e solistas que chegan á final, contará tamén sobre o escenario coa solista convidada Daniela Montes, gañadora na categoría xuvenil do Quero Cantar na anterior edición. A asistencia á gala final será de balde, previa retirada de convite na web do Teatro Colón (a través da plataforma www.ataquilla.com).

As finalistas desta VIII edición do ‘Quero Cantar’ foron seleccionadas por un xurado composto por persoas vinculadas profesionalmente ao mundo da música. Nesta ocasión, a complexa decisión tocoulle a:

Tanxugueiras: Aida, Sabela e Olaia, auténtica revolución na música tradicional galega que adaptan a estilos actuais para darlle una nova vida, protagonistas de concertos masivos e históricos, millóns de reproducións en redes e proxectando a nivel estatal a lingua galega como nunca antes no eido musical.

Hugo Guezeta: con letras de alto carácter reivindicativo, artista completo e versátil, un dos rapeiros e letristas máis importantes do panorama musical galego. Logo do éxito co grupo SonDaRúa, consolida agora o seu proxecto en solitario.

Jose Carballido: compositor, cantante e guitarra en proxectos como A Sombra dos Soños ou Khitara, compaxina a súa carreira artística co traballo de mestre de música no CEIP de Caión. Actualmente participa ademais no concurso Recantos do programa Luar da TVG.

O xurado estivo presidido pola deputada de Cultura, Natividad González Rodríguez, actuando como secretaria a xefa da área de Cultura da Deputación da Coruña, Manuela Muñiz. Tamén estivo presente, sen voz e sen voto, o comisario do concurso, Tono Formoso. Organización e xurado salientaron o éxito de convocatoria dun concurso xa consolidado e subliñaron a creatividade e calidade das pezas presentadas en ambas as dúas categorías.

Lembramos que o ‘Quero Cantar’ contempla dúas modalidades: infantil (ata 12 anos con presenza dunha persoa adulta), e xuvenil (de 13 a 16 anos). Na gala final, o xurado estará integrado por nenos e nenas e por mozos e mozas do mesmo abano de idade que as bandas e solistas seleccionadas para a final.

Finalistas na categoría infantil

Na modalidade infantil resultaron finalistas os grupos The Escarabots, de Boiro; Libres, de Ourense e Gael Ares, de Fene:

Libres é un grupo formado por Alejandra, Lola, Eiden, Enzo, Sandra, Isabella, Paula, Hugo, Andrea, Elías e Sara, alumnado do CEIP Plurilingüe Irmáns Villar, de Ourense, coa peza titulada ‘Libre’, da autoría do docente Anxo Fernández.

Gael, de Fene, ten 11 anos e dende cativo os seus xoguetes preferidos foron os instrumentos musicais. Ten especial devoción pola música tradicional galega, coa que na actualidade experimenta fusionándoa coa música electrónica, como é o caso de ‘Bule-bule’, a peza que presenta a concurso. Toca, entre outros, a gaita e o contrabaixo.

The Escarabots colle nome do CEIP de Escarabote (Boiro), onde estudan Nerea, Daniela, Xiana, Adriana, Iago, Ernesto, Aitana e Sarela, o alumnado integrante do grupo. Canda eles, o mestre de música do centro, Diego Bello Magán, compositor desta peza, ‘Agora sei nadar’, que fala da superación do caso escolar.

Finalistas na categoría xuvenil

Emma Pérez e Candela Caamaño, alumnas da Escola Municipal de Música de Ames, compuxeron a súa propia canción dentro das clases colectivas de “Escribe as túas propias cancións”. Desde o primeiro momento, amosaron unha gran paixón pola música e unha motivación excepcional para crear algo propio. Esta peza, ‘Preto de ti’, reflicte a súa visión artística e evolución musical.

WildFire, grupo rock con trazas do grunge e do metal, está formado por Uxía García Carneiro na voz, Nora Lora Castro na guitarra eléctrica, Maya Sáez Sandoval no teclado e Uxía Romero Yáñez na batería. As catro estudan 3º da ESO no IES Alexandre Bóveda de Vigo. Compuxeron ‘Ladroas’ inspirándose nun caso persoal de micromachismo no eido musical.

Interestelares é un grupo formado en Cangas por Loaira, Tomé, Martín e Leire, que na edición anterior do Quero Cantar xa conseguiron o segundo posto na categoría xuvenil. A amizade, compromiso social, amor pola lingua e cultura propias ou a natureza, son temáticas que inspiran a música da banda expresada no seu pop-rock. Nesta ocasión presentan a peza ‘Vai calor’.