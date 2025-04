Regresan los Conciertos del Xacobeo con dos amplios programas, «Gozo Festival» y el «Morriña» coruñés

Los Conciertos del Xacobeo, impulsados por Turismo de Galicia, regresan en este 2025 con un programa amplio y plural, que apoya a los principales eventos musicales de la comunidad gallega y que, año tras año, apuesta por situar a Galicia como uno de los destinos referentes para los públicos con las preferencias culturales más exigentes y diversas.

«GOZO FESTIVAL»

Así lo puso de manifiesto el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, que anunció los conciertos de Maná el 5 de julio en el Monte del Gozo, y de Bright Eyes el día 11 del mismo mes en la Sala Capitol, los dos en Santiago de Compostela.

«Gozo Festival»es una de las grandes citas de los Conciertos del Xacobeo y en este 2025 acercará a Galicia figuras internacionales de renombre como Lenny Kravitz (en un concierto en el que contará con Estrella Morente como artista invitada), David Guetta, Alanis Morissette o Lionel Richie, y a los que se suman Maná y Bright Eyes.

Maná

Nominado para entrar en el mítico Rock and Roll Hall of Fame, Maná está considerado el grupo de rock en español más influyente del mundo y uno de los nombres latinos más importantes de todos los tiempos a banda. Con una trayectoria de 40 años en el panorama musical internacional, suman 133 álbumes de oro, 256 de platino, 4 premios GRAMMY, 9 premios GRAMMY Latinos, 26 Billboard Latinos, 15 premios O Noso y galardones especiales como el Premio Billboard Latino a la Trayectoria Artística recogido en 2018 y el Icono Latin Billboard obtenido en 2021.

Bright Eyes

Bright Eyes se estrenará el 11 de julio en Galicia liderando el escenario indie de principios del siglo XXI con discos como “Lifted” o “I’m Wide Awake, It’s Morning” con Oberst como una de las voces más representativas del género.

Deleitará al público gallego con su 11º álbum, ‘Five Dice, All Threes’, recién estrenado y un trabajo que cuenta con las colaboraciones de Cat Power o Matt Berninger (The National).

Firme apuesta de la Xunta

Durante su intervención, Xosé Merelles remarcó que “la Xunta de Galicia continúa firme en su apuesta por posicionar a la comunidad gallega como destino turístico de grandes eventos musicales. Prueba de esto es nuestro apoyo al Gozo Festival una edición más, en el marco del proyecto Conciertos del Xacobeo”. Además, destacó que “el Gozo Festival es una cita que ofrece la posibilidad de ver en Galicia giras internacionales de renombre”. En su pasada edición, en 2024, logró la cifra récord de más de 75.000 asistentes, procedentes de más de 20 países.

Merelles quiso destacar, también, el impacto internacional de este destacado evento del calendario musical apoyado por la Xunta de Galicia, que se consolida en este 2025 para celebrar su tercera edición con la singularidad artística como estandarte, con estrellas internacionales de estilos musicales ricos y plurales, para lo disfrute de los públicos más diversos. “Es salientable el impacto turístico y económico del Gozo Festival, un evento que, desparramado a lo largo de todo el año, ayuda a desestacionalizar nuestro turismo”, apuntó Merelles al tiempo que remarcó “la importancia de que Galicia acoja espectáculos de este nivel, que son capaces de atraer a millares de personas y que contribuyen a diversificar nuestro turismo en los diferentes momentos del año” además de generar empleo y gasto en las ciudades que lo acogen.

Sobre Gozo Festival

La tercera edición del Gozo Festival dio su pistoletazo de salida el pasado mes de febrero de 2025 con el concierto del grupo Franz Ferdinand en la sala Pelícano de A Coruña, mientras que, en el mes de marzo, el domingo 16, tuvo también lugar, en el Auditorio Mar de Vigo, el directo de una de las grandes voces femeninas a nivel internacional, la estadounidense Anastacia.

Ya en el mes de abril, concretamente el jueves día 10, el Gozo Festival, de la mano de Conciertos del Xacobeo, presentará en el Coliseum de A Coruña al legendario Lenny Kravitz. En el mismo recinto tendrán lugar otros dos grandes conciertos en el mes de julio, con Alanis Morissette (el miércoles 9) y Lionel Richie (el jueves 31).

Por su parte, el Monte del Gozo de Santiago de Compostela vivirá una nueva edición de la mejor música electrónica con el BBF, que el domingo 6 de julio estará encabezado por el gran dj David Guetta.

La Xunta de Galicia continúa así dinamizando la oferta turística de las ciudades gallegas durante todo el cordero con el apoyo a grandes conciertos y festivales como este Gozo Festival, que nació en 2023 con el patrocinio del gobierno gallego. En la pasada edición de la cita, en 2024, más de 75.000 personas asistieron a los conciertos de estrellas mundiales como Ed Sheeran, Maná, Bomba Estéreo, Queens of the Stone Age o The Warning, entre otros, con un público procedente de más de 20 países, como México, Finlandia, Brasil o Japón

EL MORRIÑA FESTIVAL

El Morriña Festival acaba de anunciar tres nuevos nombres internacionales para su cartel de este 2025 con el apoyo de Conciertos del Xacobeo. El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, presentó el cartel de su quinta edición, en el que ya estaba ya confirmada la presencia de figuras como Residente, Ozuna, Jhayco, Mikel Izal, Ginebras, Pignoise, Alcalá Norte y Duncan Dhu y a lo que ahora se suman, también, Nathy Peluso, Elena Rose y Alleh y Yorghaki.

El Morriña Festival es una de las citas musicales más relevantes de la época estival en la comunidad, impulsada por Turismo de Galicia, en el marco de los Conciertos del Xacobeo, un programa amplio y plural que en este 2025 regresa para apoyar los principales eventos musicales de Galicia.

Un año más, la iniciativa Conciertos del Xacobeo apuesta por situar el destino gallego cómo uno de los destinos referentes para los públicos con las preferencias culturales más exigentes y diversas. Xosé Merelles remarcó que “la Xunta de Galicia continúa firme en su apuesta por posicionar a la comunidad gallega como destino turístico de grandes eventos musicales. Prueba de esto es nuestro apoyo al Morriña Festival en el marco del proyecto Conciertos del Xacobeo”. Y añadió que “el evento musical de la ciudad coruñesa encaja a la perfección en la línea estratégica de Turismo de Galicia, consolidándose cómo una de las principales citas musicales del noroeste peninsular el último fin de semana del mes de julio, con una oferta potente de artistas internacionales y nacionales que pisan fuerte en las listas de escuchas del momento”.

Nuevos nombres internacionales en el Morriña Festival

La argentina Nathy Peluso hará gala en el Morriña Festival de su mezcla de géneros como el trap, el R&B, el jazz y el reguetón, como una de las voces más innovadoras y poderosas de la escena musical latina de la última década. Reconocida por su presencia arrolladora sobre el escenario y su voz única, Nathy Peluso presentará su potente repertorio, que incluye temas como Mafiosa, Sana Sana o Business Woman.

Por su parte, Alleh y Yorghaki son dos músicos venezolanos que ganaron su reconocimiento internacional gracias a su innovador estilo musical, con temas que suman millones de reproducciones en las plataformas digitales de todo el mundo, como ‘capaz (merenguetón)’.

Finalmente, el Morriña festival acercará también al Puerto de A Coruña a la cantautora y productora Elena Rose, celebrada por su capacidad única para mezclar el R&B, el trap y el soul con una autenticidad inconfundible, ganándose un lugar destacado en la escena musical latina del momento.

Su cautivadora voz y sus letras profundas a fe que que no defraudarán al público con un espectáculo lleno de fuerza, emoción y feminidad empoderada.

El Morriña Festival cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de Turismo de Galicia en el marco de los Conciertos del Xacobeo, así como del Ayuntamiento de A Coruña, a Diputación de A Coruña, el Puerto de A Coruña y Estrella Galicia