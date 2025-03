Pontedeume presenta no Fórum Gastronómico da Coruña a I Feira dos Queixos

O Concello de Pontedeume acolle no mes de abril a primeira edición de Merca Queixo, a Feira de Queixos de Pontedeume . O evento contará coa colaboración da unión de comerciantes eumeses UCOA, a Cooperativa de Produtores del Campo de Capela, Leche Celta e a Deputación da Coruña.

A feira Merca Queixo será presentada oficialmente este martes 25 de marzo, ás 10:30 no Fórum Gastronómico que se celebra no Expocoruña da cidade da Coruña. O acto terá lugar dentro do espazo Cheese Fórum.