Prazas a París, Islandia, Xapón, Uzbekistán, Puglia ou de cruceiro polo Danubio con Afundación

Xa se inscribiron máis de 450 persoas para participar no programa de viaxes de ocio e cultura de Afundación para maiores de 55 anos. O programa complétase con viaxes a destinos como Turquía, Budapest ou Lisboa, para os que os interesados se poden anotar nunha lista de agarda por se se produce algunha baixa. Esta proposta, unha actividade altamente demandada, enmárcase nas propostas de ocio activo e relacional promovidas pola entidade.

Continúa aberto o prazo para inscribirse no programa de viaxes de ocio e cultura para persoas maiores de 55 anos de Afundación, a Obra Social de ABANCA, para este ano 2025. Aínda quedan algunhas prazas para viaxar a París, Islandia, ao Xapón, para o que xa se tivo que abrir unha segunda quenda, a rexión da Puglia, en Italia, ou para realizar un cruceiro polo Danubio. No caso en que haxa interesados nalgún dos outros destinos, existe a opción de anotarse nunha lista de agarda por se se produce algunha baixa.

Todas as viaxes inclúen o desprazamento desde os Espazos +60 ata o aeroporto, ida e volta; voos con taxas incluídas, hoteis de tres e catro estrelas con pensión completa, guía acompañante e guía local, con audioguías individuais para as visitas, e seguro de viaxe e cancelación.

A Obra Social de ABANCA comezou a incluír as viaxes na súa programación de actividades no 2016. Ademais do turismo e do coñecemento de destinos de interese en todo o mundo, as viaxes están pensadas para apoiar a dinamización das relacións entre participantes. Dous membros do equipo de Afundación acompañan ás persoas viaxeiras en cada destino.

Desde Málaga ata un cruceiro polo Danubio

No 2025, o programa de destinos peninsulares inclúe unha saída a Málaga do 29 de marzo ao 3 de abril; unha visita a Lisboa do 5 ao 10 de maio e outra a Navarra do 18 ao 23 de xuño.

En canto aos destinos internacionais, o primeiro será a Budapest do 8 ao 12 de abril (destino sen todo incluído). A Puglia será o seguinte cunha estancia do 29 de abril ao 6 de maio. O programa continúa cunha viaxe a Islandia, do 4 ao 12 de xuño; a París, do 6 ao 10 de xullo (destino sen todo incluído); e outro a Istambul e a Capadocia do 15 ao 22 de setembro.

O Xapón será o seguinte destino, do 23 ao 2 de novembro, seguido por Uzbekistán, do 5 ao 13 do mesmo mes.

Pecha a programación deste ano un cruceiro polo Danubio do 1 ao 10 de decembro.

Toda a información sobre o programa de viaxes da área de Maiores da Obra Social de ABANCA está dispoñible no enlace da web https://www.afundacion.org/es/agenda/evento/viajes-602

Entidade de referencia no traballo en envellecemento activo

Os programas grupais da Área de Maiores de Afundación fomentan a socialización, a aprendizaxe ao longo da vida, o benestar, o desenvolvemento persoal e o aproveitamento da experiencia vital e profesional das persoas maiores a través de proxectos interxeracionais e de voluntariado.

Toda esta proposta programática impúlsase desde os once Espazos +60 cos que a Obra Social de ABANCA conta en toda Galicia. Con vocación inclusiva e innovadora, deséñase poñendo no centro as persoas maiores, codiseñando con elas as propostas nas que participan, para contribuír a erradicar o idadismo, seguir avanzando cara a unha sociedade libre de estereotipos cara ás persoas maiores e poñer en valor as súas experiencias a través de iniciativas colaborativas e formativas.

A programación céntrase en tres ramas principais: a aprendizaxe permanente, a promoción da saúde física, emocional e relacional, e a contribución social a través do voluntariado.