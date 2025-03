A alcaldesa de Narón entrega os premios do X Concurso de Tapas de Entroido

A alcaldesa da cidade de Narón, Marián Ferreiro, e a concelleira de Promoción Económica, Olga Ameneiro, entregaron este xoves 20 no Concello os premios do X Concurso de Tapas de Entroido organizados pola administración local.

Os establecementos A Serra e O Tapeo obtiveron o premio concedido polo xurado e por votación popular, respectivamente. En ambos casos levaron como agasallo un cheque por importe de 500 euros, unha chaquetilla de chef e unha placa conmemorativa do certame. Dámaso e Uxía López recolleron o premio da Serra, se ben o do Tapeo entregóuselle a Alma Senín e Mon Ibáñez. O taco con liscos de A Serra poderá degustarse aínda durante esta semana no citado establecemento, e a Cociburguer do Tapeo, forma xa parte da carta do local, tal e como confirmaron os seus responsables.

Os premiados coas tres ceas valoradas en 100 euros foron Vicente Carlos Rodríguez, Óscar Castro Carnero e Eva Pena Novo, os tres veciños da cidade. Os locais de hostalería elixidos polos agraciados para as ceas, que terán que celebrarse como data tope o 11 de abril, son Casa Sindo, A Serra e O Lugar.

O xurado que valorou as tapas dos diferentes establecementos estivo integrado por Miguel Caruncho (profesor de Cociña e Hostalería no CIFP Fraga do Eume), Nerea Armendáriz (instagramer especialista en cociña con @lamorrofino) e Joni Barroso (xefe de cociña do Pazo Libunca). Así mesmo, no caso do voto popular, a clientela encargouse de puntualas a través dun código QR, podendo optar ao premio das ceas no caso de puntuar as elaboradas por catro ou máis establecementos, tal e como se especificaba nas bases. A alcaldesa interesouse ante os premiados por coñecer a súa valoración do certame e agradeceulles a súa participación.

“Nada de todo isto tería sentido sen o voso traballo”, recalcou, en referencia aos establecementos que se sumaron ao certame. A convocatoria desenvolveuse dende o 27 de febreiro ata o 6 de marzo en dezasete establecementos da cidade, a maiores dos premiados, en: Chacho qué bueno!, Silver, Casa Sindo, Mamá Flora, Clandestino Burger, El Olivo Cocina Bar, Salsiña restaurante, Ronnie, Fame Kanalla, Lambetadas, O Rincón de Trini, O Lugar, Mesón de La Abuela, Café Restaurante Kensington e Chips.

A clientela tivo a oportunidade de degustar ao mediodía e pola noite, por un prezo de 3 euros, as diferentes elaboracións, preparadas con produtos típicos do entroido.