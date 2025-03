Limpeza no río Freixeiro, Narón, con motivo do Día Mundial da auga

Coincidindo co Día Mundial da auga, este sábado levarase a cabo na cidade de Narón unha limpeza dun tramo do río Freixeiro. O concelleiro de Medio Ambiente, Manuel Ramos, e o presidente e a vicepresidenta da Asociación Curuxa, Borja Díaz e Carolina Sanmartín, presentaron a iniciativa no Concello, indicando que as persoas interesadas en participar pódense anotar –ata este venres- a través do número de teléfono 627 396 653.

A convocatoria desenvolverase con persoal voluntario e o Concello aportará o material preciso. O punto de encontro será ás 10:00 horas no parque de Freixeiro, nas inmediacións da rotonda de Freixeiro, e a previsión é rematar a convocatoria ás 14:00 horas. Neste período os participantes retirarán restos do cauce fluvial de Freixeiro, dende a rotonda ata as inmediacións do muíño das Aceas, unha zona sobre a que xa se actuou con anterioridade pero na que, tal e como indicou o presidente de Curuxa, tras unhas inspeccións realizadas por outro labor, se comprobou que aínda quedan moitos restos.

A entidade anuncia que continuará promovendo máis actividades na mesma liña, dirixidas a colectivos específicos como escolares ou persoas maiores. Así mesmo, destacou a colaboración de proxecto Amarte, unha iniciativa con selo naronés que se encarga de sensibilizar á cidadanía a través da arte e que estará este sábado realizando fotografías das labores de limpeza.

O edil de Medio Ambiente destacou o éxito que tivo a iniciativa o pasado ano, “cando se retiraron máis de cincocentos quilos de diferentes residuos e materiais do cauce fluvial”. Ramos e Díaz realizaron un chamamento á cidadanía para que o citado sábado se sumen a esta acción medioambiental “co fin de mellorar a situación actual do cauce”. Así mesmo, o edil naronés, apelou unha vez máis á concienciación cidadá “para coidar e respectar o medio ambiente, evitando certas condutas incívicas que teñen graves consecuencias”.

Narón Limpeza río Freixeiro