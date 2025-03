“Peques e heroas” na biblioteca de Neda

A programación do Día da Muller deseñada polo Concello de Neda continuaba na mañá deste sábado na Biblioteca cunha actividade para os máis pequenos e pequenas da casa, o espectáculo “Peques e heroas” a cargo da narradora Manuela Varela.

Cultura e educación en valores danse a man neste contacontos que convida a reflexionar sobre os roles de xénero e as dificultades que moitas mulleres van atopando polo camiño para desenvolver a súa actividade profesional. A proposta concitou o interese non só dun bo número de nenas e nenos, senón tamén das súas familias, que non perderon detalle do espectáculo, participando del xunto aos seus fillos e fillas.

Incluído á súa vez no ciclo municipal “Lesme un conto?”, a actividade contou co apoio do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero