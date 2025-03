Turismo da Deputación amosa en Donosti gran potencial gastronómico que ostenta a provincia

Co lema “A Coruña cos 5 sentidos”, a entidade provincial promocionará o sector agro alimentario e gastronómico o vindeiro 18 de marzo. Estarán presentes iconas da provincia como as legumes da Despensa D’Lujo, o Vermú de Lodeiros, o polbo de Muros, os berberechos de Noia, as vieiras de Barallobre, as IXP Grelos de Galicia, Viño da Terra de Betanzos, Barbanza e Iria, as DOP Ternera galega, Tetilla e Arzúa Ulloa ou a mellor xenebra do mundo, Vánagandr. Participarán no acto o vicepresidente da Deputación, Xosé Regueira; Oraitz García, que conducirá o evento e André Arzúa, de Espazo Abella de Santiago de Compostela que será o cociñeiro de elaborar o menú

Turismo da Deputación leva ata Donosti ‘A paisaxe que sabe’ organizando un encontro no restaurante Muka do Palacio Kursaal o vindeiro 18 de marzo. Baixo o título ‘A Coruña cos 5 sentidos’, porase en valor o sector agro alimentario e gastronómico da provincia da man de produtores e produtoras locais e coa demostración culinaria de André Arzúa, de Espazo Abella Gastronómico.

O vicepresidente e deputado de turismo, Xosé Regueira, destacou o orgullo que supón “poder mostrar en diferentes puntos, e máis concretamente Euskadi, coa súa magnífica tradición culinaria, a calidade dos nosos produtos e do traballo das produtoras e produtores da provincia”, destacando o “traballo que realizamos para atraer a visitantes que valoren a calidade e o respecto pola contorna.” Ademais, Regueira sinalou que estas iniciativas resultan “de gran impacto para o posicionamento da gastronomía da provincia da Coruña como un dos nosos piares máis senlleiros.”

O evento, destinado a un público profesional, comezará cun aperitivo onde se degustará empanada de millo negro da Despensa d´Lujo con berberecho de Noia, maridada con vermú Lodeiros. Posteriormente, desenvolverase a comida que estará protagonizada pola materia prima de produtores locais como Mariscos de Barallobre, as IXP ‘Grelos de Galicia’, e ‘Ternera Gallega’ e as DOP ‘Arzúa Ulloa’ e ‘Tetilla’, e o maridaxe dos viños de Adega Entre os Ríos e Adegas Castellun Augusti, da IXP Barbanza e Iria e de Adegas Bordel (IXP Terra de Betanzos) e a mellor xenebra do mundo, Vanagandr, que se elabora en Cambre.

O cociñeiro de Espazo Abella, André Arzúa, será o encargado de elaborar o menú a base de produtos que xa son icona do país como o polbo de Muros, o berberecho de Noia, a vieira de Barallobre, os grelos, a tenreira galega, a pataca de Coristanco, ou o queixo Arzúa Ulloa.